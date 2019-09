Ce se întâmplă cu Simona Halep, după ce Bianca Andreescu a câștigat US Open 2019. Situația se schimbă radical

A fost o zi cu emoții pentru Bianca Andreescu și Serena Williams, o zi care s-a încheiat cu victoria de partea sportivei românce. Sâmbătă – 6 septembrie, final US Open 2019 a fost aprig disputată de cele două jucătoare, dar în cele din urmă Bianca Andreescu a plecat acasă cu marele trofeu. Situația de la US Open 2019 o va influența și pe Simona Halep.

Ce se întâmplă cu Halep, după ce Andreescu a câștigat US Open 2019

La doar 19 ani, Bianca Andreescu a reușit să bifeze în cariera sa un premiu după care tânjesc multe jucătoare de profil. Ea a devenit, sâmbătă seara, câștigătoarea US Open 2019, iar asta va schimba evident ordinea în clasamentul WTA.

Trofeul a propulsat-o pe Bianca Andreescu în primele locuri din acest top și a împins-o pe Simona Halep cu două locuri mai în spate.

Așadar, online, a fost deja updată situația din clasament. În prezent, top 10 WTA are următoarea componență:

1. Barty 6.501 puncte

2. Pliskova 6.125p

3. Svitolina 5.032p

4. Osaka 4.846p

5. Andreescu 4.835p

6. Halep 4.803p

7. Kvitova 4.326p

8. Bertens 4.325p

9. S. Williams 3.935p

10. Bencic 3.738p

Cu ce s-a ales Andreescu, după finala US Open 2019

Sportiva, ai cărei părinți sunt români, stabilită în Canada, a fost recompensată corespunzător după ce a câștigat finala US Open 2019.

Pe lângă o mai bună poziționare în clasamentul WTA, Bianca Andreescu a încasat un premiu urias, de 3,85 milioane de dolari.

„E greu de explicat, e greu de spus în cuvinte. Am muncit mult să ajung aici. Anul acesta a fost ca un vis pentru mine. Faptul că am ajuns aici să joc aici cu Serena, o legendă, este ceva unic. Am încercat să pășesc pe teren și să nu mă gândesc la adversară. Sunt mândră de cum am jucat”, a spus Bianca Andreescu, potrivit digisport.ro.

Ea a avut un mesaj și pentru fani. Extrem de sinceră, a vorbit despre adversara ei de la US Open, Serena Williams.

„Știu că voiați să câștige Serena, îmi pare foarte rău. Mă așteptam să revină Serena, așa cum a făcut-o în trecut. De aceea este o mare campioană. Nu a fost o perioadă ușoară în urmă cu un an, am avut multe accidentări.

O să mulțumesc echipei mele că mi-a fost alături. Le dedic această victorie (n.r. – părinților ei). Nu pot să le mulțumesc suficient pentru tot ce au făcut. A fost o călătorie lungă. Vă mulțumesc și hai să continuăm”, a transmis Bianca Andreescu, după victoria de la US Open.