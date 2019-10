Cristian Tudor Popescu a recunoscut în premieră partidul pe care l-a susţinut. Acum consideră că a făcut o greşeală

Cristian Tudor Popescu a recunoscut, joi seară, în premieră, partidul pe care l-a susținut. Gazetarul consideră acum că a făcut o greșeală.

Cristian Tudor Popescu (63 de ani) a vorbit, joi seară, la Digi 24, despre alegerile europarlamentare din 26 mai. Jurnalistul s-a declarat dezamăgit de felul în care partidul pe care l-a votat a evoluat, chiar dacă în sinea lui știa că acești politicieni urmau să îi înșele așteptările. Într-un moment de sinceritate, printre altele, a dezvăluit că ”oamenii aștia, ăștia sunt tineri, domnule, de la USR”, așa ca i-a votat. Mai apoi, CTP a precizat că nu își mai amintește dacă a mai declarat vreodată cu cine a votat.

„Nu știu dacă am mai zis vreodată cu cine am votat. Chiar nu știu. Uite, vă spun acum: am votat cu USR la europarlamentare. Pe două criterii: 1) nu-i cunoșteam – și atunci, puteam să am surprize, poate plăcute, de la ei, pentru că pe ceilalți îi cunoșteam atât de bine, încât știam că n-am la ce surprize plăcute să mă aștept și 2) erau tineri. Astea au fost criteriile mele”, a explicat gazetarul.