Cristi Borcea, un soț zgârcit? Ce a putut să îi dăruiască Valentinei Pelinel de Ziua Îndrăgostiților

Astăzi foarte multe cupluri au sărbătorit Ziua Îndrăgostiților. Această zi nu putea fi sărită și de către persoane din show-biz. Astfel, Cristi Borcea a avut grijă să îi facă o surpriză Valentinei Pelinel însă, gurile rele spun că ar fi un soț zgârcit.

Sfântul Valentin, sărbătoarea împrumutată de la americani este o zi specială pentru mulți îndrăgostiți. Această sărbătoare a fost celebrată și de către Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Omul de afaceri nu a uitat niciodată să își impresioneze soția, cum de altfel, nu putea uita nici astăzi. Fostul patron al Dinamo a făcut un gest romantic pentru Valentina. Borcea nu s-a uitat la bani și i-a făcut soției sale un cadou mult dorit. De bucurie, Valentina Pelinel a dat zvon în țară pe rețelele de socializare.

Din imaginea publicată reiese cum cei doi au dansat pe muzica trupei favorite a frumoasei sale soții. Pe lângă această surpriză imensă, fostul patron al Dinamo a avut grijă să îi dăruiască Valentinei și un buchet uriaș de flori. Un gest cât se poate de romantic, cu atât mai mult cu cât ocazia a fost una specială. Cei doi petrec foarte mult timp în sânul familiei, mai ales în această perioadă. Afacerile lui Borcea sunt pe plan secund și acesta se ocupă tot mai mult de familie.

Valentina Pelinel nu s-a lăsat mai prejos și a vrut la rândul său să-și surprindă soțul în cel mai frumos mod posibil. Aceasta are foarte mare grijă de felul cum arată. Chiar dacă are 40 de ani și este mamă a trei copii, întotdeauna a avut grijă de aspectul său fizic. Cu ajutorul antrenoarei sale, vedeta a avut grijă să revină la silueta dinaintea nașterilor.

Pașii mici și siguri dar și cu exigența antrenoarei, Valentina a reușit să ajungă la suplețea dinaintea sarcinilor. A reușit relativ repede să ajungă la kilogramele dorite. Frumoasa soție a lui Cristi Borcea nu a ezitat să dea și câteva detalii din casa familiei sale. Valentina Pelinel susține faptul că se simte extrem de fericită alături de Borcea.

Aceasta nu ascunde nici faptul că are un soț foarte romantic și că este mereu atent la detaliu. Aceste detalii o fac să se simtă cea mai norocoasă femeie din lume.

”Am un soț foarte atent, nu numai cu ocazii speciale sau aniversări. Întotdeauna are grijă să îmi facă surprize, indiferent de ocazie. Și eu sunt romantică, cum stătea un romantic cu o femeie care nu este romantică? Foarte multă iubire. E superbă viața cu 3 copii, multă logistică, dar e relaxant când vii acasă și le auzi balivernele. E frumos. Nu gătesc foarte mult. Îmi place să mănânc de toate, mai ales mâncarea tradițional românească, de sărbători. Am 67-68 de kg și mai vreau să slăbesc 2 kg. Am 1,80 înălțime”, a mărturisit Valentina Pelinel pentru Vorbește Lumea, de la PRO TV.