Cristi Borcea, surpriză unică pentru Valentina Pelinel. ”A fost visul meu!” Banii nici nu au mai contat

Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri mondene. În ciuda problemelor prin care a trecut de-a lungul timpului, se pară că omul de afaceri nu și-a pierdut romantismul. Ce surpriză i-a făcut acesta frumoasei sale soții?

Cristi Borcea este un romantic incurabil. El a demonstrat-o de fiecare dată când a avut ocazia. Recent, a făcut-o, din nou, uimindu-și soția la maximum. Zilele trecute, omul de afaceri i-a făcut o surpriză inedită frumoasei sale partenere. Acesta i-a îndeplinit blondinei un vis pe care ea îl avea de ani de zile. Se pare că, dorința Valentinei a fost aceea de a-i asculta live, pe cei din trupa Gipsy Kings.

Așa că, soțul ei, Cristi Borcea nu a stat pe gânduri și de Valentine’s Day, cei doi au sărbătorit Ziua Îndrăgostiților. Dar, totodată și onomastica Valetinei. Cu aceste ocazii i-a îndeplinit visul frumosei sale soții.

După un asemenea cadou cei doi au dansat îmbrățișându-se strâns, iar pe fața Valentinei se putea citi foarte clar fericirea. Frumoasa blondină a îmbrăcat o rochie neagră, foarte elegantă, care îi venea de minune și care îi scotea în evidentă trupul și talia ca de viespe. Ajunsă la 40 de ani, Valentina arată senzațional.

Când iubești, ai putere. Și da, în cazul nostru, am trecut amândoi printr-un război, dar Cristi m-a prevenit și mi-a zis că va fi un război greu de dus. Mi-a zis că o să încerce să fie lângă mine, dar că voi fi mai mult singură. Și așa am ales, să fiu lângă el pentru că am știut că el este bărbatul cu care vreau să trăiesc, să fac copii și am ales să fiu lângă el, iar acum suntem împreună”, a spus, Valentina Pelinel.