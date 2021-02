Ce face Valentina Pelinel pentru Cristi Borcea. Așa menține pasiunea în cuplu

Despre relația lui Cristi Borcea cu Valentina Pelinel s-a spus că nu a avut un început ortodox. Presa mondenă a speculat că încă de la începutul nunții modelului cu Cristian Boureanu fostul acționar de la Dinamo nu-și putea lua ochii de la mireasa afaceristului. Cei doi au mers multă vreme împreună ca prieteni de familie în concedii și la petreceri. Șapte ani mai târziu, în 2014, după o vacanță terminată cu o ceartă, soții Boureanu au anunțat că divorțează. Supozițiile cu privire la atracția dinamovistului pentru blondă s-au adeverit atunci când ea l-a vizitat pentru prima dată la penitenciar. „Eu am făcut primul pas. Am întins plasa, dar a căzut greu în ea”, spunea atunci Borcea. Iată că anii au trecut și astăzi îi găsim împreună, în pofida celor spuse de gurile rele. Relația funcționează datorită unui truc, se laudă Valentina.

Valentina Pelinel a devoalat secretul prin care ea și Cristi Borcea mențin pasiunea în cuplu

Valentina Pelinel a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru Antena Stars că secretul relației ei cu Borcea este că mereu își fac timp pentru ei și că au locuri speciale în care pleacă singuri.

„Întotdeauna ne rezervăm timp doar pentru amândoi, chiar și seara, chiar dacă venim obosiți acasă. Avem locuri în care plecăm doar amândoi. La vară, ne vom muta în stațiunea Olimp. La munte, avem un loc foarte drăguț, la o cabană, în munți, unde nu vezi multe persoane”, a povestit fostul model.

Borcea nu are scupule în amor?

„Când a fost vorba de Valentina, da. În momentul când am văzut-o a doua oară am zis că e clar, va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina…Am zis, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei. În plus, ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani. Ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult.

În momentul în care am intrat la pușcărie, în 2014, i-am adus la cunoștință că are apartament la New York, să se ducă acolo, să nu stea în România. Avea 29 de ani, e frumoasă, deșteaptă. Ea mi-a zis că indiferent cât stau acolo nu poate să trăiască fără mine și că vrea să lupte pentru mine. Am făcut atunci cea mai bună alegere și cea mai bună afacere a mea de până acum.

Ea e femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot să stau singur și o săptămână în casă, cu care pot să mă duc în vacanțe și să stăm două-trei săptămâni singuri, care indiferent de unde venim și la orice oră stăm o oră sau o oră jumătate de vorbă. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea liniște, căldură și putere.