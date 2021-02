Cristi Borcea, gest superb pentru Valentina Pelinel. Ce a făcut afaceristul

Părinții Elena și Stere Borcea sunt un exemplu de familie tradițională. Căsătoriți de 54 de ani, au împreună trei copii, printre care Cristi Borcea. Deși cu o pietate filială strașnică, în viața fostului acționar de la Dinamo puține lucruri seamănă cu modul în care a fost crescut, existența sa însumând 9 copii cu patru femei diferite și două divorțuri. Liniștea a venit într-un târziu, căutările în dragoste oprindu-se la Valentina Pelinel, despre care spune că îi va fi și ultima iubire. Pentru a fi sigur de asta, zi de zi plusează cu gesturi romantice.

Cristi Borcea a surprins-o pe Valentina Pelinel. Gestul romantic făcut de afacerist

Cristi Borcea a surprins-o pe soția sa cu un buchet de flori imens pe care i l-a dăruit la primele ore ale dimineții. „Iubirea mea. Acum și pentru totdeauna. ❤❤❤”, a notat blondina în descrierea imaginii cu florile, ținute în brațe chiar de partener. Admiratorii cuplului s-au întrecut în complimente și mesaje de susținere pentru îndrăgostiții a căror poveste se poate transforma într-un scenariu de film.

„Multumesc pentru ca m-ai implinit ca om si ca femeie, pentru ca imi esti alaturi in fiecare zi si pentru ca am creat impreuna o familie frumoasa.😍🥰❤❤❤”, a scris Valentina Pelinel în urmă cu câteva zile, alături de un colaj cu ea și Cristi Borcea.

Cum o descrie Borcea pe actuala soție?

„În momentul în care am văzut-o a doua oară am zis că ea clar va fi cu mine și că va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea, dar niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu, oricum ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani. Ne-am plăcut și când am intrat în închisoare mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine.

Așa că eu zic că am făcut cea mai bună alegere și afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot sta și în casă și în vacanță. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea căldură și putere”, a declarat Cristi Borcea într-o emisiune TV.

De ce nu au funcționat căsniciile dinamovistului?

„Păi, de fiecare dacă când m-am căsătorit am zis că va funcționa și acolo voi rămâne toată viața. Cum am spus mai devreme, tentațiile au fost mari. Eu am vrut și cu Mihaela și cu Alina să rămân tot timpul, dar uite că toate drumurile au dus la Valentina și cu ea am rămas. Eu nu am avut probleme în căsnicie.

Cele două mariaje s-au terminat din cauza mea. Eu am fost cel care nu am fost cuminte. Au știut și de la început, că nu m-au luat de la bibliotecă. Au știut că nu sunt unul care să fiu precum calul, dar nu am crezut că o să divorțez”, a explicat omul de afaceri în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.