Cristi Borcea, de urgență la spital. E în stare gravă după ce a luat virusul covid-19

Cristi Borcea, soțul Valentinei Pelinel, este bolnav de coronavirus. Acesta a fost dus cu ambulanța, în stare gravă la spital. Acesta este intubat și i se va administra plasmă.

Cristi Borcea, de urgență la spital

Cristi Borcea trece prin momente critice din cauza noului coronavirus. Omul de afaceri este internat în aceste momente la spitalul Floreasca din Capitală și se află în stare gravă. De altfel, fostul șef de la Dinamo, Cristi Borcea, nu mai respiră singur, ci are nevoie de ventilație mecanică, anunță sursele Impact.ro. Medicii se luptă, se pare, pentru a-l stabiliza.

Cristi Borcea este unul dintre cei care și-au pus amprenta în fotbalul românesc după Revoluție. EL a condus mulți ani echipa din ”Ștefan cel Mare”, și anume, Dinamo. Sub conducerea sa, trupa a câștigat patru campionate, șase Cupe ale României, dar și două Supercupe ale României.

Amintim că Cristi Borcea are nouă copii din trei mariaje. Acesta a povestit că vrea să-și ducă viața în liniște, departe de stres.

„Vreau să-mi cresc familia, nu să conduc lumea. Întotdeauna m-a inspirat Napoleon Bonaparte. Mi-a plăcut istoria și am vrut să fac și eu lucruri mari, de când eram foarte tânăr. Totuși, îmi place viața, de aceea m-am retras din fotbal unde este stres continuu și din cauza căruia mi-am riscat viața atât de mult.

Îi las pe alții să fie ei Napoleon Bonaparte la nesfârșit, să conducă lumea, eu nu mai vreau, am copii de crescut!”, a declarat fostul acționar dinamovist.

Și Anamaria Prodan a fost bolnavă de covid-19

Recent, un alt om din fotbal a fost testat pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre impresara Anamaria Prodan. Aceasta a povestit calvarul prin care a trecut.

„A fost greu, cumplit. Astăzi mă simt mult mai bine, dar a fost cumplit. Nu mă așteptam ca pe mine să mă răpună ceva. Problemele cumplite sunt atunci când simți că nu poți să respiri, în momentul ăla intervine panica. Imediat după am fost la spital, mi-au verificat plămânii, apoi am stat frumos acasă liniștită, am făcut perfuzii cu toate vitaminele, am urmat schema asta pe care medicii lui Gigi Becali au făcut-o și care a dat roade pe fiecare pacient.

Astăzi sunt OK, pot să mă ridic, pot să merg. Crede-mă că am stat în pat cât n-am stat toată viața mea. Astăzi e a 9-a zi și abia acum pot să respir și să vorbesc cât de cât normal. Pentru mine a fost cumplit, nu am găsit încă doi pacienți care să aibă aceleași simptome. E incredibil”, a declarat aceasta la GSP Live. Din fericire însă, Anamaria Prodan s-a vindecat de virusul care face ravagii în întreaga țară.