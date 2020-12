Cristi Borcea, anunț fatidic despre echipa Dinamo: ”E o durere dublă pentru mine”

Dinamo are o serie de trei victorii consecutive, în Cupa României și Liga 1, dar viitorul echipei este sumbru. Banii din Spania, de la Pablo Cortacero, nu au mai ajuns la echipă. Datoriile sunt foarte mari, iar jucătorii au început deja să plece. La fel a făcut-o și antrenorul principal, Cosmin Contra. Salariile foarte mari pe care noua conducere le-a promis ar putea distruge definitiv clubul. Iar fostul acționar Cristi Borcea este convins că Dinamo se află în drumul spre faliment garantat.

Cristi Borcea a anunțat că nu are de gând să mai investească la Dinamo. Dar că fiul său ar putea să o facă

„Am aceeași dragoste pentru Dinamo și acum. E o durere dublă pentru mine, am condus echipa, am fost și în galerie de la 9 ani. Am avut o perioadă când Dinamo era aproape de desființare, în 1995. Dacă nu venea nea Cornel Dinu atunci, echipa era desființată. E o situație foarte grea de 2-3 de ani, dar acum nu mai poate fi salvată de nimeni! Asta e singura soluție, să se facă un stadion și să se pornească de jos.

Nimeni nu riscă să bage 10 milioane de euro, să ajungă pe 0, să mai bage încă 10 și tot așa… exclus! Clubul va intra în faliment. Când Dinamo va avea un stadion, va avea și o echipă competitivă, se va bate pentru campionat și pentru cupele europene. Dinamo e în moarte clinică de 3-4 ani, o să i se ia oxigenul în curând, nu va mai fi nimeni și nimic la club”, a declarat Cristi Borcea pentru Digi Sport.

Dinamo a câștigat ultimele două partide din Liga 1, cu FC Voluntari și FC Argeș, și a ajuns pe locul 12, cu 12 puncte. S-a calificat și în Cupa României, după o victorie în fața celor de la Viitorul. O parte dintre jucătorii aduși în această vară au plecat deja. Restul au anunțat că mai stau doar până la finalul anului, în cazul în care nu le sunt plătite restanțele salariale. Dinamo a scăpat la limită de depunctare, dar șansele pentru a obține licența pentru sezonul viitor de Liga 1 par foarte mici în acest moment. Cristi Borcea a mai precizat că nu se pune problema ca el să revină ca investitor. Dar că fiul său, Patrick, ar putea să facă asta pe viitor.