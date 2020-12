Avertismentul medicului Alexandru Rafila din izolare: „Infecţia cu noul coronavirus nu se tratează cu acest antibiotic!”. Ce efecte grave poți avea

În cursul serii de joi, Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a anunțat că este infectat cu noul coronavirus. Acesta a dezvăluit cum se simte și de unde a contactat virusul. Pe lângă toate aceste informații, profesorul a tras un semnal de alarmă pentru toți românii care au COVID-19.

Pandemia de COVID-19 a creat tensiuni inamiginabile pe tot mapamondul. România se află printre țările cu cele mai multe decese, iar numărul îmbolnăvirilor cresc de la zi la zi. Medicii au ajuns la epuizare, iar spitalele și morgile sunt arhipline.

Din frica de a nu se infecta, mulți cetățeni se tratează preventiv cu vitamine, antibiotice și alte pastile recomandate de diverse persoane.

Din păcate, tratamentul preventiv nu ajută cu nimic și nici nu te protejează împotriva virusului, ci mai mult, poate contribui la slăbirea imunității organismului.

Președintele Societății de Microbiologie a anunțat că pentru moment se simte bine și urmează un tratament, dar nu cu antibiotice. Mai mult, candidatul PSD pentru funcția de viitor prim-ministru a avertizat pacienții infectați să nu folosească aceste pastille extrem de puternice, în special azitromicină.

Antibioticul a fost folosit la începutul pandmiei, atunci când se făceau teste, iar medicii nu cunoșteau foarte bine reacțiile.

Azitromicina a fost recomandată iniţial în tratament, la început, când existau tot felul de încercări terapeutice, ulterior s-a dovedit că nu are niciun efect ci, dimpotrivă, generează rezistenţă la antibiotice, generează alte probleme şi este bine să o evităm”, a explicat profesorul Alexandru Rafila, potrivit DC News.

„Mă simt bine. Nu am o problemă deosebită. Fac şi tratament. Sunt compliant însă în general nu îmi place să fac exces de medicaţie. Medicaţia, atunci când trebuie şi cât trebuie. Şi nu iau antibiotice.

În urmă cu două zile, Alexandru Rafila a anunțat că se află în izolare, după ce soția sa a fost testate pozitiv cu noul coronavirus. Ieri seară, medicul a anunțat într-o intervenție la Antena3 că rezultatului testului este pozitiv și în cazul lui.

„Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. Asta este situaţia. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască…

Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat – după câteva zile – că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a precizat el, potrivit sursei menționate.