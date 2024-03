Crina Abrudan, secretul unei siluete de invidiat la 46 de ani! Alimentul la care a renunţat definitiv, nu oricine poate face asta: „M-am obişnuit” EXCLUSIV

Crina Abrudan se numără printre cele mai frumoase prezențe feminine din showbiz. Fosta prezentatoare Tv are 46 de ani, dar pare de 20! Vedeta reușește să nu își arate vârsta și pare că ține timpul în loc! Crina a fost prezentă la evenimentul “Fashion Moments” by Alin Gălățescu și ne-a oferit un interviu exclusiv despre stilul său de viață. Vedeta ne-a dezvăluit secretul unui trup perfect!

Unul dintre secretele siluetei Crinei Abrudan este reducerea zahărului. De mai mult timp, vedeta a renunțat la dulciuri. Știm deja că fosta prezentatoare nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, ci din contră, s-a menținut tot timpul, dar, după spusele sale, nu a făcut eforturi considerabile în acest sens:

“Toată lumea mă întreabă, de ani de zile, cum mă mențin, dar eu așa sunt de când mă știu. Am o genă bună, mi-am moștenit părinții. Nu pot să spun că fac eforturi considerabile, dar în ultimii ani am încercat să am un stil de viață sănătos. Pe vremuri nu mă preocupa treaba asta, fiind slabă de la natură, am considerat că pot să îmi fac toate poftele, că nu îmi va afecta silueta.

De la un timp, am început să renunț la zahăr și la grăsimi, bineînțeles, mai fac uneori excepții. M-am obișnuit să nu mănânc zahăr de câțiva ani, iar acum, când mănânc o prăjitură, mi se pare prea dulce și nu o pot mânca.

M-am obișnuit cu dulciurile vegane, care nu au un gust chiar atât de dulce.”, ne-a declarat Crina Abrudan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.