Ce secret are Simona Țăranu pentru un ten perfect, ca de bebeluș. Prin ce sacrificii a trecut: “Nu a fost deloc o perioadă ușoară” VIDEO EXCLUSIV

Simona Țăranu este imposibil să nu fie recunoscută de oameni oriunde s-ar afla, căci este una dintre cele mai frumoase și apreciate prezentatoare Tv, astfel se bucură de un real succes în cariera sa. Ori de câte ori apare la pupitrul știrilor, Simona reușește, fără îndoială, să cucerească publicul. Recent, știrista a onorat invitația la evenimentul de prezentare a noii colecții de articole vestimentare de primăvară C&A și ne-a oferit un interviu exclusiv despre stilul său de viață, dar și despre job-ul care i-a adus notorietate.

La vârsta de 35 de ani, Simona Țăranu arată impecabil! Știrista are un stil de viață sănătos și, bineînțeles, urmează cu strictețe regulile de la doctorul dermatolog în privința tenului său, după ce s-a luptat o lungă perioadă cu acneea. În urmă cu mai mulți ani, Simona a avut un mare complex din cauza tenului, astfel, după mai multe vizite la dermatolog, acesta i-a impus câteva reguli pe care și în ziua de azi le respectă. Știrista ne-a dezvăluit secretul tenului ca de bebeluș:

Nu se apropia machiajul de televiziune, era destul de complicat. Am o rutină strictă peste care nu trec niciodată. De exemplu, oricât de obosită aș fi, nu mă culc machiată și într-adevăr, încerc să elimin zahărul. L-am redus, dar dacă s-ar putea să îl elimin total.”, ne-a declarat Simona Țăranu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

În trecut, am avut o acnee puternică, vulgară, foarte, foarte puternică și nu mi-au rămas semne, pentru că, medical, m-a ajutat. La 24, 25 de ani mă confruntam cu o acnee severă și chiar m-a ajutat să depășesc perioada care nu a fost deloc ușoară.

Momentan, nu mi-a recomandat să intervin asupra trăsăturilor. Într-adevăr, de fiecare dată îmi spune că m-am bronzat, că iar nu am apelat la SPF. Deloc, deloc nu trebuie să mă atingă soarele. Dacă vreau bronz, îmi spune că apelez la autobronzat.

Merg frecvent la dermatolog, nu am apelat încă la ajustări de niciun fel, invazive sau noninvazive. Aș vrea după o anumită vârstă. Am un medic dermatolog la care merg frecvent și uneori mai schimbăm rutina de seară și de dimineață.

“Odihna este secretul! Pentru că, nici eu nu sunt norocoasă, nu dețin o genă perfectă. Așa că, odihnă foarte multă, o alimentație echilibrată, dar, evident, am și eu excesele mele. Cât mai puțin zahăr, alcool absolut deloc și fără tutun. Mă ajută foarte mult. Foarte important, să nu mă expun la soare. La față, într-adevăr, nu ies din casă fără protecție solară 50. Soarele este, din păcate, foarte nociv.

Nu muți știu faptul că, Simona este stră-stră nepoata vărului lui Ion Creangă. Mai precis, tatăl Eleonorei Creangă (străbunica Simonei), era văr cu Ion Creangă.

Vedeta de televizune face parte dintre jurnaliştii cu care s-a format postul tv Digi24, ulterior a devenit prezentatoarea știrilor sporive. Simona și-a reamintit cu drag de primele sale zile în trust și ne-a dezvăluit cum a fost prima sa apariție la Tv:

“Culmea, prima experință la TV…Pe 1 martie, Digi 24 a emis pentru prima dată, iar pe 2 martie eu am apărut pentru prima dată la TV și nu mai spun că, nici acum nu pot exprima emoția puternică pe care am avut-o. Simțeam că am transpirat, tremuram, se vedeau mâinile cum tremură înainte de a intra în direct.

Era o emoție copleșitoare, dar am avut o echipă foarte bună și m-au încurajat. Au fost acolo, contează foarte mult oamenii de lângă tine.”, ne-a dezvăluit Simona Țăranu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.