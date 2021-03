Criminalul din Onești a sunat la 112 de trei ori, iar unul dintre ostatici a discutat cu dispecerul aproape 13 minute. Însă la un moment dat, apelul a fost întrerupt

Noi informații apar în fiecare zi despre cazul de la Onești unde cei doi muncitori au fost sechestrați și uciși. Se pare că Gheorghe Moroșan nu a sunat o singură dată la 112, ci de trei ori. Acesta cerea de la polițiști 300.000 de euro, pe cineva care să filmeze actul său nebunesc și hotărârea judecătorească prin care a fost evacuat din apartament. La ultimul apel, agresorul l-a pus pe unul dintre bărbați să vorbească. Potrivit polițiștilor, convorbirea a durat 12 minute și 45 de secunde.

Mai multe apeluri făcute de criminalul din Onești

Primul apel a fost efectuat de către agresor la ora 11:47. Inițial, acesta i-a spus dispecerului că are un litigiu cu casa și că are un cuțit. Apele a fost transferat către poliție, dar s-a întrerupt. La ora 14:38, bărbatul a sunat din nou la numărul de urgență și a spus că are în locuință două persoane ce sunt legate. Atunci a cerut suma de 300.000 de euro și actul. De asemenea, a avertizat că dacă aude zgomote sau mișcări pe culoarul blocului, îi va ucide pe cei doi muncitori.

”Apelul a fost anunțat către colegii din teren, iar la ora 11.52 a sosit la fața locului primul echipaj, la 11.55 s-a discutat formarea unei grupe operative, formată din 17 polițiști, negociator și o echipă specială. Adjunctul Poliției Onești a fost și el acolo, a inițiat discuții, pentru că-l cunoaștea, locuiesc în aceeași zonă, ulterior a venit și șeful Poliției Onești”, a declarat Cristian Gheorghe, director Ivestigații Criminale.

Trei apeluri efectuate de către criminalul de la Onești

La ora 16:39 a fost efectual al treilea apel la 112. Atunci, agresorul a cerut să i se facă legătura cu persoane mai înalte în funcții. A precizat că nu are ce discuta cu polițiștii. În timpul acestui apel, criminalul l-a pus pe unul dintre cei doi ostatici să vorbească la telefon. Conform reprezentanților Poliției Române, apelul a durat 12 minute și 45 de secunde. La ora 16:55, un muncitor a încercat să-l atace, atunci s-a produs un declic, iar Gheorghe Moroșan a comis cele două crime.

Imediat de la atacul bărbatului, forțele de intervenție au intrat în casă și au tras cu 7 gloanțe de cauciuc și 2 letale. Ei spun că imediat ce și-au dat seama că lucrurile devin violente, echipele au început să spargă ușa imobilului cu echipamentele speciale aflate în dotare. În paralel, altă echipă intra pe fereastră.