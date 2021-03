Fratele electricianului ucis la Onești rupe tăcerea: „După ce am aflat că a fost împușcat, mi-au spus că are Covid și l-au sigilat”

Tragedia de la Onești lasă urme adânci în inimile românilor, după ce o țară întreagă a fost martora incompetenței autorităților de a salva doi oameni nevinovați, ținuți drept ostatici de către un pensionar mânat de răzbunare. În fiecare moment, apar la iveală noi informații despre modul în care autoritățile au acționat după săvârșirea dublei crime. Fratele uneia dintre victime face acuzații grave cu privire la minciunile care i-au fost spuse.

Ultimele informații despre starea cadavrelor celor doi bărbați sunt înfiorătoare. Potrivit autorităților competente, pe trupul neînsuflețit al tânărului de 36 de ani s-au găsit urmele gloanțelor de cauciuc, ceea ce înseamnă că acesta a fost și el ținta polițiștilor.

Întrebat care este explicația pentru aceste semne de pe trupul lui Silviu, ministrul de Interne, Lucian Bode, a lăsat să se înțeleagă că împușcăturile au existat, însă rezultatul anchetei va oferi răspunsurile pe care toată lumea vrea să le audă.

În ciuda acestor certitudini, vă reamintim că anchetatorii au negat faptul că oamenii legii ar fi împușcat vreuna din victime.

O fotografie care arată semnele evidente ale împușcăturilor a fost făcută public după ce fratele victimei a declarat că acesta a fost împușcat. La scurt timp după acest eveniment, bărbatul a fost anunțat că fratele său a fost testat pozitiv cu Covid-19 și va fi sigilat. Potrivit acestuia, fratele său ar fi fost infectat cu Covid-19 în trecut, dar ulterior se vindecase.

„Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeală cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști în timpul intervenției. Erau urme ca de la un pistol cu gloanțe de cauciuc. Imediat după ce am aflat că Silviu ar fi putut fi împușcat, la o jumătate de oră, am primit telefon de la servicii funerare, care mi-au spus că are COVID și că l-au sigilat.

Nu am apucat să văd, pentru că fratele meu a fost sigilat. Eu nu am văzut tot evenimentul, am fost puțin ferit. Oamenii spun că unul dintre oamenii sechestrați ar fi atacat agresorul.

Polițiștii ar fi trebuit să acționeze. Informațiile mele sunt de la firma de servicii funerare. Nu am informații de la spital și nici de la poliție. Ce aud vine de la oamenii din jur, jurnaliști, aparent au mai multe informații decât mine”, a spus Paul Iștoan, fratele victimei, la Realitatea PLUS.