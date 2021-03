Declarații șocante ale operatorului chemat să filmeze negocierea de la Onești: „Pur şi simplu a început să lovească cu cuţitul în cetăţenii pe care îi avea sechestraţi”

Cameramanul independent ce a fost la fața locului, a povestit reporterilor ce a văzut în momentul în care a ajuns să filmeze întâmplarea. Una dintre cerințele criminalului a fost ca un cameraman tv să vină și să filmeze revendicările sale către oamenii legii.

La locul în care cei doi muncitori erau sechestrați, s-a prezentat un operator independent, chemat de poliție. El a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care a ajuns la fața locului. El susține că a fost contactat de către polițiști. Stătea aproape de locul faptei, așa că a plecat imediat.

„Au sunat la uşă doi cetăţeni poliţişti în uniformă şi mi-au spus ‘domnule vă rugăm frumos, atacatorul vrea să vorbească cu televiziunea’, drept pentru care am luat aparatul foto, cameră ce trebuie şi am ţâşnit în faţa blocului, că stau în apropiere”, operatorul Claudiu Ştefănescu care a filmat totul.

Atunci când a ajuns operatorul era deja prea târziu. Negocierile erau deja la final, iar acesta nu a apucat să intre în dialog deloc cu agresorul. Ajuns la fața locului, acesta a asistat la cele două crime.

Negocierile erau aproape de final şi nu am apucat să intru în dialog cu dânsul că a început măcelul. Nu am mai cerut nimic, pur şi simplu a început să lovească cu cuţitul în cetăţenii pe care îi avea sechestraţi”, a spus Claudiu Ştefănescu.

Într-o conferință de presă, șeful SIAS a declarat că în timpul negocierilor purtate cu agresorul, situația era sub control. Dar, la un moment dat, s-a produs un declic ce l-a determinat pe criminal să acționeze. Criminalul a sunat la 112, cerând să i se facă legătura cu persoane importante din sistem. Moraru Ștefănuț Marius, negociatorul ce a fost prezent la locul faptei, susține că la un moment dat s-a produs un delclic.

Am urmărit detensionarea situației, reducerea nivelului de anxietate și stabilirea unui echilibru între planul emoțional și rațional al agresorului. În jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situația era sub control. Exista o comunicare între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatic în balconul apartamentului și am auzit zgomote și țipete din interior, fapt care ne-au adus indicii clare că în interior s-a produs o agresiune”, a spus negociatorul.