Cove a gafat la TV! Unde l-a prins Adela Popescu că se uita în timp ce Anna Lesko gătea

Cove, cu ochii în patru! Prezentatorul de la ”Vorbește lumea” a sorbit-o din priviri pe invitata sa, Anna Lesko, cu care a fost foarte atent. De-a lungul dialogului cu vedeta, acesta și-a aratat interesul față de…decolteul ei, lucru observat și de colega de platou, Adela Popescu.

Cove, cu ochii în decolteul Annei Lesko. Adela Popescu i-a atras atenția

Anna Lesko a fost prezentă în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV, în dimineața zilei în care concurenții de la ”Ferma. Orășeni vs. Săteni” purtau ultima bătălie pentru marele trofeu și premiul în valoare de 50.000 de euro. Invitată pentru a găti ceva special, în Ferma arătându-și calitățile de gospodină, Anna l-a dat pe spate pe Cove și cu apariția sa răvășitoare, de neuitat, ca întotdeauna. Decolteul ei l-a făcut pe Cove să se fâstâcească, apropiindu-se timid de cântăreața, în timp ce Adela Popescu nu se putea ori din râs. Mai mult, după ce aproape că respirau același aer, prezentatorul TV s-a instalat chiar lângă ea. Nu a mai plecat de acolo preț de câteva minute, vreme în care a glumit cu vedeta.

Însă, peste toate, vizita a avut un scop culinar, așa că artista a trecut și la treabă. Ea a avut de preparat un deliciu pentru care era nevoie de aluat. Această acțiune a fost însoțită de mișcări lascive și explicații pentru Cove. „Tu îți dai seama câți își doresc s-o aibă pe Anna Lesko în bucătărie? Și tu o ai aici!”, i-a spus Adela colegului său. În final, printre laude, vedeta și-a dus la bun sfârșit treaba și chiar a ieșit un preparat pe cinste, la fel ca în Ferma, unde toți participanții o lăudau pentru calitățile sale într-ale bucătăriei, potrivit Cancan.

Ferma, printre puținele reality-show-uri acceptate de cântăreață

„Așa este, sunt la primul reality-show și cred, sincer, că este cel mai tare reality-show creat vreodată. Ferma este o experiență unică, aș putea vorbi enorm pe tema aceasta. Nu am să te mint, nu a durat foarte mult să mă conving să particip la acest reality, tocmai pentru că nu știam nimic despre Fermă. M-am uitat în perioada de izolare la câteva episoade. Mi-am dorit să iau întreaga experiență în piept, exact așa cum mi se oferă. Mi-am dorit să fiu aruncată complet nepregătită, în ideea de a nu fi, nici măcar puțin, pregătită pentru ceva anume. Este adevărat, cu alte ocazii sunt mult mai calculată, dar acum așa am simțit. Eu am gândit așa: ”Ce va fi, va fi”.

Mi-am propus să fiu eu, 100%. Este o experiență fantastică, să ai camere pretutindeni, să ai microfonul non stop. Pentru mine, la un moment dat, nici nu a mai contat. Eu nu m-am expus în astfel de contexte și am păstrat toate aceste laturi firești, umane, care fac parte din caracterul meu, doar pentru mine”, a declarat Anna Lesko pentru Click!, întrebată cum s-a lăsat convinsă să participe la un astfel de show, în condițiile în care apare rar în astfel de emisiuni.