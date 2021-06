Cosmin Stanciu a spus adevărul despre plecarea acasă de la Survivor. ”Am plâns în spital. Nu e drept!”

Cosmin Stanciu a fost eliminat de la Survivor, după cinci luni petrecute pe traseele din Republica Dominicană.

Faimosul a fost nevoit să își părăsească echipa, iar asta din cauza problemelor de sănătate. Daniel Pavel a anunțat că Faimosul trebuie să urmeze un tratament și medicii nu își mai dau acordul ca el să intre pe teren. Cosmin Stanciu are probleme cu plămânii, din acest motiv a părăsit competiția.

Este în continuare sub tratament, dar decizia medicului e de a nu mai intra pe trasee la Survivor. Numele acestui concurent este Cosmin, pentru el Survivor România se opreşte aici”, a anunţat Dan Pavel, spre surprinderea Faimoșilor.

„Acest concurent a avut probleme medicale, a fost sub supraveghere medicală, a urmat un tratament prescris de medic şi nu mai primeşte acceptul medicului să intre pe traseele din Survivor România începând din acest moment. Acest concurent trebuie să aibă grijă de sănătatea lui. Sănătatea este pe primul loc.

Acum, Cosmin a vorbit despre faptul că a putut continua competiția. El a dezvăluit că are momente în care plânge și își dorește să se întoarcă la Survivor. El a mai spus că a plâns tot timpul cât a fost internat în spital, însă se simte extrem de frustrat pentru că își dorea să demonstreze mai mult.

”Când medicii mi-au spus că nu mai pot intra, am spus că vreau să intru oricum, deși eram conștient că nu e bine ce fac. Și când am plecat, am fost foarte foarte trist. Când sunt singur, plâng, deși oamenii nu cred asta.

Când am fost în spital, am plâns, îmi doream să mă întorc, dar știam că nu mai pot face nimic. Nu e drept să înduri atâta timp și când ești gata să câștigi, trebuie să vii acasă. Am venit acasă cu partea aia resemnată… Asta este situația…” a spus Cosmin Stanciu în emisiunea Survivor.