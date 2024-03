Cosmin Seleși a rămas prieten cu Pepe după ce i-a luat locul la Te cunosc de undeva? Ce spune artistul despre el și relația cu Alina Pușcaș VIDEO EXCLUSIV

Pepe a intrat în show-ul transformărilor de la Antena 1 în calitate de concurent, participând timp de cinci sezoane, a trecut și prin experiența de jurat, iar după plecarea lui Cosmin Seleși la Pro TV, în urmă cu doi ani, artistul a fost desemnat prezentator TV alături de Alina Pușcaș, aceasta fiind singura persoana care a rămas în emisiunea Te cunosc de undeva de la debut. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Pepe ne-a vorbit despre atmosfera de la filmări, specificând că încă de la început s-a integrat perfect în echipă, având o compatibilitate evidentă cu gazda Alina Pușcaș.

Pepe este pe scena muzicală de mai bine de două decenii și are experineță și ca om de televiziune, fiind două domenii conexe în care el se simte în largul lui. “Sezonul nr 20 cu artiști în cuplu este un sezon 2.20, plin de energie, efervescent, plin de caterincă și plin de emoție”, ne-a spus el despre show-ul Te cunosc de undeva, care continuă să fie în topul preferințelor publicului în fiecare sâmbătă seara.

Pepe și Alina Pușcaș reușesc să fie spontani și mereu pe fază în calitate de amfitrioni ai show-uului transformărilor de la Antena 1. Artistul a ținut să precizeze că este pe aceeași lungime de undă cu toată echipa, chiar dacă de-a lungul celor 20 de sezoane au mai avut loc schimbări.

“Așa e. Întotdeauna toți cei din proiectul Te cunosc de undeva îmi sunt extrem de dragi și de pe vremea când am intrat prima dată în proiect în calitate de concurent. S-au tot schimbat generații întregi de artiști și de oameni din producție, uite, eu ca și prezentator am venit în locul lui Cosmin care mi-e tare drag și cu care am rămas prieten.

Cu Alina m-am înțeles și mă înțeleg foarte bine dintotdeauna. Mai bine ne-am cunoscut la Te cunosc de undeva, cu ani mulți în urmă, nu mai știu, cred că sunt vreo 10”, a declarat, pentru Playtech Știri, Pepe.