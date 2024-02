Pepe este mândru de cei 3 copii. Ce sporturi au ales: “Maria participă la toate meciurile și e liderul echipei” VIDEO EXCLUSIV

Pepe are 3 copii, 2 fete – Rosa și Maria – din mariajul cu Raluca Pastramă, și băiețelul Pepe Jr alături de soția sa, Yasmine. În paralel cu muzica și emisiunea Te cunosc de undeva de la Antena 1, al cărei prezentator este alături de Alina Pușcaș, artistul se ocupă îndeaproape de cei 3 copii. Fetele locuiesc la el, așa că se ocupă personal să le ducă la activitățile extrașcolare, dar să fie și la zi cu temele la școală. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Pepe ne-a vorbit despre viața sa de părinte, fiind tare mândru de copiii săi.

Pepe: “Mă pot mândri că au FB sau 9 și 10 pe linie amândouă”

Pepe se bucură de succes pe plan muzical, este prezentator al unei emisiuni de top la Antena 1, are un mariaj fericit și se mândrește cu realizările celor 3 copii ai săi. Juniorul Pepe este cel mai solicitant, având în vedere că are doar un an și 8 luni, însă artistul s-a adaptat perfect cerințelor lui.

“Viața cu orice copil cred că e minunată și mai ales la vârstă fragedă. Cât aș veni de obosit acasă, nu mă deranjează când mă trezește, chiar dacă am apucat să dorm doar 2-3 ore. A început să rupă cuvinte, a început să stâlcească cuvinte, a început să confirme sau să pârască, să explice lucruri. E dulce, plus că mie mi se pare că e cel mai frumos copil din lume, acum poate că e al meu și de asta, că e normal”, a declarat, pentru Playtech Știri, Pepe.

Încă de la prima copilă, Pepe a mizat pe ideea de a fi prezent cât mai mult timp în viața micuților și de a se asigura că sunt bine.

“Sunt extrem de prietenos, de pemisiv și totodată cât se poate de atent și de riguros când simt că pot greși, adică încerc să le controlez, dar să nu simtă că sunt controlate, încerc să le învăț fără a le impune, încerc să le captez atenția și să le trimit pe drumul cel bun fără a le spune că greșesc sau că nu e bine, să vadă singure unde, cum e greșit, dar totodată nici să dea cu capul de pereți că nu-mi convine. E destul de greu”, a spus, pentru Playtech Știri, prezentatorul emisiunii “Te cunosc de undeva“.

Artistul este la curent cu activitatatea și rezultatele pe care cele două fete le au la școală.

“Maria împlinește 12 ani și Rosa are 8 ani și jumătate. Dacă o dată a încercat să nu își facă una o temă sau ceva de genul, am aflat a doua zi, pentru că primim emailuri cu activitatea zilnică. Sunt atent la notele lor, sunt atent la evoluția lor, fac meditații acasă și mă pot mândri că au FB sau 9 și 10 pe linie amândouă, la modul cel mai serios. Chiar vă arăt că am carnetele lor de note”, ne-a spus el.

Pepe: “Rosa face pian și canto”

Artistul le-a îndemnat totodată să își descopere pasiunile. În acest sens le-a îndemnat să încerce diverse activități, pentru a vedea ce domenii le atrag. Se pare că doar Rosa are șanse mari să îi calce pe urme în ceea ce privește muzica.

“Rosa face pian și canto, în afară de sport, că face scrimă. Maria este pasionată, cumva e la nivel de performanță la handbal, e căpitan de echipă la Voluntari. Îi place foarte mult, face antrenamente zilnic, dacă ar putea să facă de două ori pe zi ar fi cea mai fericită. Participă la toate meciurile și e liderul echipei și mă bucură tare mult. Își dorește să devină o mare sportivă și va reuși cu siguranță că e foarte ambițioasă, foarte talentată și determinată. Iar Pepe face înot deja și cam atât”, a adăugat, pentru Playtech Știri, Pepe.

Pepe: “Satisfacția este enormă”

Cântărețul recunoaște că renunță fără ezitare la diverse hobby-uri, pentru a se putea ocupa de cele două fete.

“Chiar dacă e foarte greu, chiar dacă e dificil să stai să le duci și să le aduci de la școală, să le duci la activități și poate nu mai ajunge timpul de multe ori pentru mine să mai merg la o activitate de relaxare, satisfacția este enormă”, a precizat el.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu