Ce spune Pepe despre diferența de vârstă dintre el și soția sa, Yasmine. De când se știu cei doi: “Am fost vecini” EXCLUSIV

După două mariaje care s-au finalizat prin divorț, Pepe se pare că a tras lozul câștigător în momentul în care a reîntâlnit-o pe Yasmine, fosta sa vecină de cartier, femeia care i-a adus echilibru în viață și care l-a făcut tată, pentru a treia oară. Artistul mai are 2 fete din căsătoria cu Raluca Pastramă și juniorul Pepe alături de Yasmine. Prezent vineri seara la evenimentul de lansare a sezonului cu nr 20 al celui mai iubit și longeviv show TV al Antenei 1 – Te cunosc de undeva, prezentatorul TV a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre culisele poveștii de dragoste pe care o trăiește cu Yasmine, dar și despre noutățile pe care le pregătește pe plan muzical.

Pepe despre Yasmine: “O știam de când era copil, că am fost vecini”

Pepe revine în această seară pe micul ecran, la cârma emisiunii Te cunosc de undeva, alături de Alina Pușcaș, show-ul transformărilor având premiera de la 20.30 la Antena 1. Aseară, în cadrul evenimentului de lansare a sezonului cu nr 20, vedetele au urmărit în avanpremieră tranformările duble prin care au trecut.

Yasmine te-a remarcat din copilărie, era fana ta. Tu când ai remarcat-o pe ea?

O știam de când era copil, că am fost vecini. Dar așa să o remarc, când a crescut și am văzut că s-a făcut frumoasă. Și știind că sunt și eu liber și ea liberă și am fost invitat la o petrecere la care era și ea, atunci am remarcat-o, atunci am fost mai atent, că de remarcat am remarcat-o dintotdeauna că a fost frumoasă mereu. Am fost vecini la un bloc diferență.

Când ți-a povestit de poza aceea din copilărie, făcută alături de tine?

Nici nu mai știa că o are, a găsit-o maică-sa sau bunica-sa printre alte poze. Nu mai știa că are poza aia cu mine, adică nu mi-a spus. Noi eram împreună de mult timp și când a primit un telefon: “Nu pot să cred!” Adică uitase că a avut poza.

Pepe: “Ea este o fire extrem de calmă, iar eu am devenit un bărbat matur”

Ce diferență de vârstă este între voi?

15 ani. Pentru noi e foarte bine, ne înțelegem foarte bine. Între noi nu cred că se vede neapărat diferența de vârstă, că eu par mai puștan și ea e foarte matură, cumva mă întinerește și pe mine. Nu, eu nu simt că este o diferență de vârstă între noi și cred că nici ea nu simte asta.

Cine e cel mai temperamental în viața de zi cu zi?

Suntem echilibrați, ea este o fire extrem de calmă, iar eu am devenit un bărbat matur și extrem de echilibrat, care nu se mai enervează din orice tâmpenie, că am trecut peste multe etape, cumva dacă am fi avut aceeși vârstă, probabil nu ne-am fi potrivit, că eram mai zăpăcit eu, dar eu acum m-am mai liniștit.

Unul în viața celuilalt a apărut în momentul potrivit.

Cu siguranță, toate la timpul lor.

Pepe a lansat împreună cu Nico piesa “Zile și Nopți”

Pe plan muzical ce urmează?

De Valentine’s Day am lansat un duet alături de Nico, are câteva zile de când e lansată piesa, se numește Zile și Nopți, e un videoclip superb, e o colaborare extrem de elegantă și de frumoasă, de pus la suflet. Este o piesă de ascultat oricând simți nevoia să îi faci o dedicație sau îți fuge gândul la persoana iubită. Urmează și alte piese să lansez singur, piese mai comerciale, mai pline de energie.

