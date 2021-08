Cosmin Olăroiu, totul despre o revenire la FCSB. Ce i-a transmis lui Gigi Becali

Cosmin Olăroiu a vorbit despre o potențială revenire la echipa FCSB, dar și despre cum funcționează lucrurile între el și Mirel Rădoi, de când acesta este selecționer, într-un interviu exclusiv pentru Playsport.ro.

Cosmin Olăroiu a fost întrebat ce anume ar trebuie să se întâmple în fotbalul românesc ca el să revină pe banca unei echipe din România.

Întrebat legat de discuțiile de la FCSB, unde se caută antrenor, iar el ar fi ținta pentru a prelua FCSB, acesta a spus:

Ușor evaziv, Cosmin Olăroiu a răspuns la întrebarea dacă ar mai putea lucra cu Gigi Becali, tot printr-o întrebare:

”– râde – Păi ar mai putea lucra Gigi Becali cu mine? Cam asta e întrebarea…”, iar răspunsul l-a dat tot el:

”Nu știu – râde -. Acum sincer, n-ai de unde ști. Și să știi, am întâlnit de-a lungul vieții petrecute în fotbal fel și fel de președinți. Apoi, am experiența altor antrenor cu care am discutat și mi-au povestit fel și fel de chestii. Și președinții sunt, în general, more or less, cam aceeași peste tot.

Poate doar la cluburile mari care au un management care protejează într-un fel sau altul antrenorul, în relația cu președintele. Peste tot o să găsești președinți care fac tot felul de presiuni asupra antrenorilor. Adică viața noastră nu se rezumă numai la a antrena echipa, știi? Trebuie să ai un management cu presa, un management cu suporterii, cu conducerea clubului”, a spus Cosmin Olăroiu.