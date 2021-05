Cosmin Olăroiu, țeapă de 7 milioane de euro? Selecționerul rupe tăcerea: „Am stat închiși, ne-am plătit și mâncarea”

Momentele grele continuă pentru Cosmin Olăroiu. Cunoscutul selecționer vine cu detalii despre ce a pățit. Ce a povestit sportivul despre cele întâmplate? Fanii acestuia sunt șocați întâmplare.

Cosmin Olăroiu a vorbit pe larg despre țeapa primită din partea chinezilor de la Jiangsu Suning. Cunoscutul sportiv a cucerit un titlu în China. la care aproape nimeni nu se aștepta.

Antrenorul român în vârstă de 51 de ani nu s-a putut bucura pe deplin de vestea excelentă pentru că echipa a dispărut, iar miliardarul chinez Zhang Jindong a refuzat să achite suma restantă.

Din păcate, FIFA nu poate să intervină în acest caz. Eforturile îndelungi ale echipei nu au mai putut fi răsplătite în niciun fel. Selecționerul a subliniat că doar pe teren la momentul cu pricina a fost sărbătoare, pentru că la final nu le-a mulțumit nimeni pentru titlu.

Cosmin Olăroiu susține că a trăit într-o mare minciună și că s-a văzut pus în fața unei lașități uriașe pe care nu a mai întâlnit-o. Sportivul a continuat povestea și a mai declarat că nici măcar alimentația nu a fost asigurată de clubul din China:

„Măcar puteau să ne dea banii pe mâncarea pe care am plătit-o noi. Vă daţi seama dacă la echipa campioană a Chinei noi ne-am plătit mâncarea?! Noi şi jucătorii străini, stând închişi acolo, am angajat un bucătar şi ne-am plătit mâncarea. Nici măcar nu i-a interesat lucrul ăsta.”

„După un an în care împreună cu jucătorii am făcut eforturi foarte mari, am stat foarte mult închişi, pentru că se juca într-un sistem «bubble» şi stăteam cantonaţi cu lunile pentru meciuri şi antrenamente. La sfârşit, nici măcar nu ne-a mulţumit nimeni pentru că am câştigat titlul. Pe teren a fost singura sărbătoare. Cred că toată lumea era supărată. Sunt enorm de multe de spus, dar asta a fost decizia lor. Deranjant e faptul că nu au avut curaj. Dacă eu sunt preşedintele unui club vin şi spun: «Asta e situaţia, să vedem ce putem să facem».

Nici măcar nu au vrut să apară. O laşitate rar întâlnită. N-au venit nici măcar să discute, nu mai vorbim de restul de plăţi. Nu există aşa ceva pentru ei. Am trăit o mare minicună, aşa se numeşte. Ai câştigat, după care totul s-a năruit. Preşedintele a declarat imediat după câştigarea trofeului că e abia începutul pentru ce va face cu Jiangsu Suning”

Cosmin Olăroiu (Sursa: digisport.ro)