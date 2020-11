Cornelia Catanga susține că e săracă, dar gestul ei o trădează. Ce caută artista, de fapt

Se pare că, celebra solistă de muzică lăutărească, Cornelia Catanga a ajuns la capătul puterilor și nu mai poate face față treburilor casnice. Astfel, din puținul pe care îl câștigă din cauza pandemiei, artista a decis să angajeze o menajeră.

În afară de condițiile clasice de angajare, cântăreața mai are o mare pretenție. Deoarece alte menajere pe care le-a avut au fugit cu bunuri din casa ei, viitoarea angajată va trebui să prezinte și cazierul.

În trecut, Cornelia Catanga a avut și alte ajutoare la treburile casnice, iar acum caută din nou ajutor. Menajera care urmează să fie angajată trebuie să îndeplinească câteva condiții, dacă vrea să lucreze în casa artistei, o vilă situată în apropierea Capitalei:

Cornelia Catanga a avut ți experiențe neplăcute în trecut. În 2011, artista a făcut chiar și plângere la poliție, după ce a rămas fără bijuterii, produse cosmetice, telefon mobil și o sumă de bani. Pentru celebra cântăreață lucrau la acea vreme trei menajere, două din Buzău și una din Urziceni.

Artista, cu un an și jumate înainte să rămână fără bijuteria de suflet, a mai fost jefuită de o altă angajată, care i-a furat mai multe bunuri, inclusiv aur, după care a dat bir cu fugiții.

Așadar artista angajează acum menajeră, deși în urmă cu ceva timp spunea că fiul său o ajută să trăiască. După ce a pierdut casa, Cornelia Catanga stă în chirie și plătește 800 de euro pe lună.

”Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, a declarat Cornelia Catanga pentru Antena Stars.