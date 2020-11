Clipe neștiute prin care a trecut Cornelia Catanga. Cum a ajuns în arest și cât de greu se descurcă acum

Au ieșit la suprafață clipe neștiute prin care a trecut Cornelia Catanga, ”Regina muzicii lăutărești”. Aceasta este terifiată de coronavirus, astfel că în această perioadă preferă să stea cuminte în casă, chiar dacă îi este dor de perioada când se alegea cu decolteul plin de banii din dedicațiile primite la diverse evenimente.

Cornelia Catanga, luată cu duba de poliție de la un eveniment. Cine a scos-o din arest

Dacă în prezent Cornelia Catanga o duce greu, ca mai toți ariștii din țară, ramură grav afectată de pandemia de coronavirus, regina muzici lăutărești a amintit că a avut vremuri când nu știa ce să mai facă cu banii, scrie impact.ro. Asta se întâmpla în vremea comunismului.

”Păi, nu era chef fără mine. Am debutat cântând la acordeon. M-a luat sub aripa ei ocrotitoare solista Romica Puceanu. Cu ea am trecut și prin multe aventuri. În 1984, după un spectacol susținut la Sala Polivalentă, a venit Miliția, mi-au pus cătușele și m-au băgat într-un Jeep, cu geamuri fumurii. Pe mama nu au lăsat-o cu mine. O seară am stat la secție, a venit Romica Puceanu să mă ia de acolo.

Cornelia Catanga a supărat securitatea cântând melodii cu versuri obraznice

Eram acuzată că am cântat piese cu versuri obraznice și că spectatorii au aruncat cu bani pe scenă, însă eu nu am luat nici un leu. Au măturat banii, i-au pus pe făraș, și i-au împărțit lăutarii, între ei. Erau cam 7.000 de lei”, a povestit Cornelia Catanga.

Marea cântăreață a muzicii lăutărești ar fi fost preferata chiar a familiei Ceaușescu.

Fratele lui Nicolae Ceaușescu, nașul fiului Corneliei Catanga

”Pentru Nicolae Ceaușescu n-am prea cântat, ci pentru Ion, fratele lui Nicolae, și pentru Nicu Ceaușescu, fiul lui. Ion îmi știa toate versurile, de pe rost, dacă te încurcai te completa el, îi plăcea piesa ”Aseară fusei la bal și m-a furat un țigan!”, nici nu mai știu toate versurile, era o piesă la modă p-atunci, fiecare solist avea versurile lui.

Pe Ion Ceaușescu l-am ales ca naș pentru fiul nostru, Alexandru e botezat de el. Ion Ceaușescu a murit anul acesta, din păcate nu am ajuns la înmormântare, din cauza pandemiei”, a povestit Cornelia Catanga.

Cu cine se iubea Nicu Ceaușescu când îi cânta Cornelia Catanga

Cornelia Catanga are multe amintiri cu Nicu Ceaușescu, copilul preferat al Elenei Ceaușescu. ”Nicușor ne plăcea enorm ca artiști, și pe mine și pe soțul meu, Aurel Pădureanu, a zis să stăm pe lângă el, la petreceri, îi cântam piese de inimă albastră.

Pe atunci, Nicușor era îndrăgostit de Jeanina Matei, superba solistă, venea cu ea, apoi ea s-a mutat în Italia, i-a despărțit Elena Ceaușescu, n-o suporta că era foarte frumoasă. El însă o sorbea din priviri, stăteau cuminți și asistau la petrecere”, a mai spus Cornelia Catanga.

Cornelia Catanga făcea bani frumoși pe vremuri

Dacă acum de abia dacă reușește să acopere chiria la casă, pe timpul lui Ceaușescu artista se juca cu banii. ”Păi eu am lansat moda asta, cu banii la țâțișoare, în decolteu, fără număr, plecam acasă cu sute de lei, din dedicații. Era nebunie când mă apucam să cânt, aveam și acordeonul, eram frumușică, talentată”.

Acum însă toate zilele sunt la fel, pentru că telefonul nu mai sună pentru spectacole”, a povestit Cornelia Catanga.