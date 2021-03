Cornelia Catanga, înmormântată fără rude. Fiul ei a făcut declarații șocante de la cimitir

Clipe cumplit de grele pentru familia Corneliei Catanga. Regretata artistă este condusă, în aceste momente, pe ultimul drum de către soțul ei Aurel Pădureanu și fiul său Alexandru. Ce s-a întâmplat cu trupul neînsuflețit al reginei muzicii lăutărești. Fiul ei a făcut declarații șocante de la cimitir.

Cornelia Catanga a murit vineri, 26 martie, la un spital din București. Inima reginei muzicii lăutărești a cedat la numai 63 de ani, fiind răpusă de virusul COVID-19. Trupul neînsuflețit al solistei a fost luat cu mașina mortuară de la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală și dus, pe ultimul drum, la Cimitirul Ghencea 1, acolo unde soția lui Aurel Pădureanu își va duce somnul de veci.

Regretata cântăreață a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus, motiv pentru care a fost înhumată fără haine și sigilată în coșciug. Potrivit surselor apropiate familiei Pădureanu, soțul artistei și fiul ei Alexandru au fost singurii prezenți la căpătâiul Corneliei Catanga. Fiul regretatei soliste a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro, faptul că atât el cât și tatăl său, Aurel Pădureanu, și-ar fi dorit să-i ofere vedetei o înmormântare demnă de o regină, însă condițiile speciale din contextul pandemic nu au putut fi trecute cu vederea.

Vestea că regina muzicii lăutărești a plecat spre lumea celor drepți a venit ca un șoc pentru toată lumea, în special pentru familia și prietenii apropiați ai artistei, printre care se numără și Maria Dragomiroiu. Îndrăgita cântăreață de muzică populară a mărturisit o întâmplare dureroasă, petrecută cu o săptămâna înainte ca buna ei prietenă Cornelia Catangă să moară.

Regretata artistă acuza probleme de sănătate, spunându-i nașei sale că nu se simte bine. Maria Dragomiroiu a sfătuit-o să meargă, urgent, la spital, însă totul a fost în zadar.

„Am rămas muți când am auzit. Eu am vorbit vinerea trecută cu ea și mi-a zis că îi este rău și i-am zis ”Du-te la spital! Dă telefon!” și ea a zis ”Da, nașă!”. Și astăzi am aflat vestea. Eu am crezut că este bine…Spunea că are frisoane, că îi e frig.

Dacă o să se demonstreze că a avut COVID nu putem să mergem la înmormântare, că ne este frică. Nu știm. O să vedem. Deocamdată sunt acolo, săracii, la spital. Nu știu nici ei ce să facă. Nu știm. E prea devreme să ne dăm cu părerea”, a declarat Maria Dragomiroiu, potrivit celor de la cancan.ro.