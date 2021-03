Fiul Corneliei Catanga, declarații sfâșietoare despre înmormântare. Ce interdicție a primit familia EXCLUSIV

Fiul Corneliei Catanga este devastat de durere. Acesta vine cu mărturii sfâșietoare despre momentul în care o va duce pe mama sa pe ultimul drum. Care este interdicția incredibilă pe care a primit-o familia?

Fiul Corneliei Catanga este devastat de veștile tragice pe care le primește pe bandă rulantă de o bună vreme încoace. Ultimii ani din viața mamei sale nu au fost deloc unii ușori. Regretata regină a muzicii lăutărești a fost nevoită să se mute din vila pe care o cumpărase după ani de trudă după ce banca i-a luat-o.

Viața sa a fost greu încercată de atunci, vârsta își spunea cuvântul, bolile îi dădeau târcoale, iar în pandemie totul s-a dus de râpă după ce a rămas fără activitate. Chiar tânărul căruia i-a dat viață o ajuta să se îngrijească de cele de zi cu zi, mai cu seamă că interpreta recunoștea în cadrul unui interviu că nu are nici măcar bani de pâine.

Mara Bănică e una din persoanele care erau apropiate de vedetă. Chiar jurnalista a fost cea care a făcut oficial anunțul că aceasta a trecut la cele sfinte la scurtă vreme după ce a ajuns pe mâna medicilor.

“Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze. Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”

Mara Bănică, jurnalistă (Sursa: Antena Stars)