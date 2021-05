Cornel Palade, certat cu Romică Țociu din cauza lui Arșinel? Vedeta Antena 1 a dat cărțile pe față EXCLUSIV

Cornel Palade, partenerul de scenă al lui Romică Ţociu, câștigătorul actualei ediții a concursului ”Te cunosc de undeva” (Antena 1), susţine că s-ar întoarce oricând pe scena Teatrului de Revistă “Constantin Tănase”, din Bucureşti. El arată cu degetul către Alexandru Arşinel şi spune, în exclusivitate pentru playtech.ro: ”Deşi directorul actual al teatrului este un consătean de-al meu, sforile le trage altcineva”.

Care este relația dintre Cornel Palade și Romică Țociu? S-au certat din cauza lui Alexandru Arșinel?

Cornel Palade ( 69 de ani) duce dorul scenei: “Teatrul de revistă nu e un sat fără câini. Nu-şi imaginează nimeni asta, aşa că nu o fac nici eu. Nu e suficient ca eu să-mi doresc întoarcerea. Mai trebuie să dorească şi oamenii de acolo, cei din conducere. Or, nu e loc pentru noi doi!”, a declarat, pentru playtech.ro, Cornel Palade. El arată cu degetul către Alexandru Arşinel şi spune: ”Deşi directorul actual al teatrului este un consătean de-al meu, sforile le trage altcineva”.

“Totul a pornit de când cu povestea cu Bingo”

Cornel Palade admite că despărţirea sa şi a lui Romică Ţociu de teatrul de revistă s-a produs odată cu apariţia , la începutul anilor 2000, când cei doi au fost implicaţi ani buni din postura de prezentatori ai unor emisiuni cu o mare audienţă la public:

“Totul a pornit de atunci, de când cu povestea cu Bingo. Eu şi Romică, ştie o ţară întreagă, prezentam duminica după-amiază o emisiune care prindea foarte bine la public. Ce mai, când era în direct, nu se mai mişcau maşinile pe străzi!

A venit Papa la Bucureşti şi noi am dat înainte tot cu . Ei bine, Alexandru Arşinel ne-a chemat pe amândoi la el, pe tema asta. Şi ne-a spus că nu e normal să nu jucăm duminica. Am înţeles situaţia şi am propus să jucăm la matinee. Nu s-a dorit asta. Să nu uităm că şi Alexandru Arşinel prezenta o emisiune de tip Bingo, cu Horia Brenciu, la televiziunea publică, dar a mea şi a lui Ţociu a fost mai bună!”, adaugă Cornel Palade.

”Nu am mai fost doriţi p-acolo”

Cornel Palade susține că a folosit diverse argumente pentru a-l convinge pe Alexandru Arşinel să nu renunţe la colaborarea lor: “I-am spus şi că facem publicitate gratuită teatrului şi că ne putem facem foarte bine treaba şi la teatru, dar nu a mers nimic din astea!”.

În cele din urmă, cei doi au decis să întrerupă colaborarea cu teatrul, dar să revină de îndată ce lucrurile se vor schimba. “Aşa am ajuns să ne despărţim de . De 21 de ani, ne aflăm în situaţia asta, deşi noi am dat constant semnale că dorim să ne întoarcem. Însă nu am mai fost doriţi p-acolo, fiindcă, dacă s-ar fi vrut asta, ar fi fost suficient un simplu telefon. Asta este, am făcut istorie, în felul nostru, acum să facă şi alţii!”, mai precizează el.

Cornel Palade: ”Trăiesc cum pot, din pensia mea de 1.160 de lei!”

Cornel Palade susţine că-i este dor de teatrul de revistă şi că are chiar şi în prezent un întreg spectacol pregătit pentru a-l arăta celor interesaţi. “Într-un fel, sunt împăcat cu toată lumea şi m-am obişnuit cu răutăţile din jur. Trăiesc cum pot din pensia mea de 1.160 de lei.

Noroc că mai există oameni sufletişti care, de Paşti sau de Crăciun, mă mai sună şi-mi spun ”Hai, maestre, că ţi-am pregătit ceva carne de porc sau de miel! Însă putere creatoare mai avem, aşa că încă mai scriu, pentru mine, texte umoristice sau cântece”. Contactat de reporterii impact.ro, Alexandru Arşinel s-a scuzat: ”Sunt foarte obosit!” Arşinel tocmai a revenit acasă, după o spitalizare de trei săptămâni, în urma infectării cu noul tip de coronavirus.