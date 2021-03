Cornel Ilie, dezvăluiri neștiute din copilărie. Ce făcea mereu cu tatăl său

Amintiri din copilărie cu solistul trupei Vunk. Cornel Ilie a făcut declarații senzaționale din copilăria sa, pe care nimeni nu le știa. Ce obișnuia să facă mereu cu regretatul său tată. Ce lecții importante de viață i-au insuflat părinții.

Invitat în cadrul ediției Vorbește Lumea de marți, 16 martie, Cornel Ilie a făcut un drum pe calea amintirilor și a vorbit despre experiențele frumoase pe care le-a trăit alături de regretatul său tată, care a încetat din viață săptămâna trecută. Solistul de la Vunk și-a amintit cu bucurie de momente din copilărie când mergea împreună cu tatăl său la meciurile de tenis, fiind sportul favorit al artistului.

„Sunt bine, cât se poate de bine după un asemenea eveniment. Am avut norocul să am o copilărie frumoasă, am crescut într-o familie care ne-a dat încredere, mie și fratelui meu, ne-a lăsat să facem toate nebuniile, ne-a asigurat acea bucurie și liniște, dar nici să te lase de capul tău.

Tata era un om autoritar, dar doar când trebuia. Ce vedeam la el? Demnitatea, modestia, grija față de ceilalți, bucuria de a ajuta pe alții. Asta am invatat de la el și de la mama. Nu sunt lectii predate, ci doar furate.”, a declarat Cornel Ilie prezentatorilor de la Vorbește Lumea.