Cornel Ilie a fost invitat în podcastul lui Mihai Morar, unde a vorbit despre divorțul de soția sa, Eliza. Solistul trupei Vunk este un bărbat liber, de anul trecut, din octombrie.

Mariajul cu Eliza, în care s-au născut doi copii, a durat cinci ani. Cei doi s-au despărțit pe cale amiabilă, dându-și mâna într-un video pe Instagram.

”Anul trecut, în octombrie, când am divorțat, au fost niște transformări decisive în viața mea. În acest an l-am pierdut și pe tata (n.r. luna martie). Am fost pus în fața unor momente cărora trebuia să le fac față, să scot ceva bun din ceea ce se întâmpla. Am simțit că toate lucrurile astea vin să vindece ceva în mine, nu neapărat să mă distrugă.

Toate vin cu lecții. Ca dovadă că noi acum cu toții, Eliza, Zara și Cezar suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar. Am înțeles că toată povestea nu stătea doar în conceptul ăsta de a rămâne căsătoriți și de a arăta oamenilor că nu sunt probleme în familie sau în cuplu. Sunt probleme și sunt convins că sunt la toți!