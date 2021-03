Ce mai face Maria Radu, fosta colegă a lui Cornel Ilie. Secretul siluetei sale, la 45 de ani EXCLUSIV

Cum arată o celebră solistă, după ce a renunțat la carne. Zici că are 20 de ani, nu 45. ”Mă ajută la aspectul fizic!” Vă mai amintiți de Maria Radu (45 de ani), solista care a avut colaborări spectaculoase atât cu Vank, pentru piesa ”Lângă inima mea vine inima ta”, cât și cu trupa ”Timpuri Noi”? Artista ne-a povestit, în interviul pentru playtech.ro, despre problemele financiare cu care se confruntă, de mai bine de un an, de când toate spectacolele au fost suspendate: ”Am fost ajutată de familia mea!”, ne-a spus Maria Radu, în exclusivitate. Iar de 13 ani, de când a renunțat definitiv la carne, se simte plină de energie, ca o adolescentă.

Cum s-a schimbat viața Mariei Radu?

“În ceea ce privește latura financiară, am avut câteva mici economii și am fost ajutată foarte mult și de familia mea, am avut noroc de ei”

“Zbor” și “Dorul” sunt două dintre piesele lansate de Maria Radu, iar hit-ul ”Lângă inima mea vine inima ta”, alături de Cornel Ilie, din trupa Vank, i-a adus un plus de popularitate. Însă, odată cu debutul pandemiei, anul trecut, în luna martie, Maria a fost nevoită să-și întrerupă concertele și nici nu sunt mari șanse să revină pe scenă cât de curând. Maria Radu muncește totuși, în secret, la câteva melodii noi: “În momentul de față lucrez la câteva piese, pentru un proiect solo, pentru când o să își revină lucrurile. Eu sper, în fiecare zi, că o să se întâmple o minune.

De asemenea, în viitorul apropiat, voi mai avea o colaborare cu un coleg de breaslă, însă voi aborda un alt gen muzical față de ce am cântat până acum. Când o să prindă un contur voi veni cu toate detaliile, cu cine lucrez mai exact, dar și despre cine este vorba”, ne-a spus Maria Radu. Ea a dorit să mai precizeze și faptul că, din cauza pandemiei, a ajuns cu banii la fundul sacului: “În ceea ce privește latura financiară, am avut câteva mici economii și am apelat la ele plus că am fost ajutată foarte mult și de familia mea, am avut noroc de ei. Consider că măsurile luate de autorități în ceea ce privește domeniul artistic, și nu numai, sunt aberante și nejustificate. Pentru mine, muzica este o lumină în sufletul omului. Prin artă, prin muzică, puteam și putem și acum să schimbăm ceva în bine, să fie lucruri pozitive pentru oameni”.

Cum reușește să se mențină?

Maria Radu are un trup de invidiat, la 45 de ani. Secretul? ”Sunt vegetariană de 13 ani și fac yoga!”

Solista Maria Radu este adepta unui stil de viață sănătos: “Sportul face parte din mine, fac mișcare de la vârstă de șase ani și nu concep ca din viața mea să fie exclus sportul. Îmi place să schiez, să alerg în natură, să merg la sală, să fac yoga.

Plus că alimentația contează foarte mult, contează ce mănânci, câtă apă bei și cum gândești. Toate, cumulate, te ajuta să trăiești în armonie cu tine și cu natura. Totodată, un lucru care mă ajută foarte mult la aspectul meu fizic este faptul că sunt vegetariană de 13 ani și de doi ani sunt vegană”, ni s-a mai confesat ea, pentru playtech.ro. Maria s-a pozat însă și pe terenul de tenis, în fustă scurtă, unde și-a etalat picioarele superbe.