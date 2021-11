Copilul Adelei Popescu a șocat-o pe vedeta Pro TV: ‘A mâncat făină’

O nouă zi, o nouă aventură în familia Adelei Popescu! Vedeta și partenerul său, Radu Vâlcan, se bucură de 3 băieți minunați. Andrei, Alexandru și Adrian o surprind pe celebra prezentatoare de televiziune în fiecare clipă, așa că aceasta s-a decis să spună totul despre o întâmplare comică.

Adela Popescu, surprinsă de copilul său. Ce a făcut

Adela Popescu împărtășește cu fanii orice aventură pe care o trăiește alături de micuții ei. Admiratorii vedetei se bucură nespus în momentul în care aceasta vorbește despre cum e viața în 5, mai ales pentru că este extrem de ocupată și are o mulțime de povești de spus de când a venit micuțul Adrian pe lume.

De asemenea, vedeta nu se ferește niciodată să vorbească despre pasiunea pe care o are pentru mâncare. Adela Popescu nu refuză să guste din orice preparat care i se pare interesant, însă unul dintre copiii săi a surprins-o. Mai exact, micuțul a mâncat făină.

„Mi-am dat seama cu cine seamănă copilul meu. Cu mine. Să vă zic de ce. Ieri a mâncat făină, a zis că vrea să vadă cum e. Atunci am zis: ‘Băi, ești al meu’.”, a zis Adela Popescu la Vorbește lumea.

Ce își doresc copiii Adelei Popescu. Vedeta nici nu vrea să audă de așa ceva

Adela Popescu are o viață plină. Vedeta este împlinită pe toate planurile, trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de Radu Vâlcan și are 3 micuți care o bucură în fiecare zi. De asemenea, ea are parte de succes, fiind în atenția telespectatorilor de foarte mulți ani prin prisma carierei sale.

Simpatica prezentatoare de la Vorbește lumea vrea să le ofere micuților săi cea mai frumoasă copilărie. Aceasta încearcă să le împlinească toate poftele, însă are anumite limite peste care nu poate să treacă. Adela Popescu a găsit o soluție inedită în momentul în care băieții ei i-au cerut un animal de companie.

„Mi-a venit o idee genială”

Mai exact, partenera lui Radu Vâlcan și-a dat seama că nu ar putea să aibă grijă de încă un suflet, așa că s-a gândit să îi ofere mamei sale un animal de companie pentru ca băieții ei să se joace cu acesta când merg în vacanță la bunici.