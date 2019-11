Connect R a recunoscut care a fost cea mai mare greșeală a lui. ”A fost o capcană!”

Connect-R a fost mai transparent decât niciodată. Vedeta a recunoscut care a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o vreodată pentru a le da un exemplu bun tinerilor din ziua de azi. Iată și cum a reușit să treacă peste acel impas și cum s-a repus pe picioare!

Celebrul cântăreț a făcut recent o dezvăluire la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Solistul, în vârstă de 37 de ani, a avut parte de o încercare grea de la viață. Pe când avea doar 23 de ani a încercat substanțele interzise. Mai mult decât atât, ca să le fie util fanilor săi și nu numai, a povestit despre experiența lui în versurile noii piese „Independența”.

“Am trecut printr-o capcană. În vremea cluburilor, aveam 20 şi un pic de ani, 23-25. Copii, nu vă mai drogaţi! Lumea asta a showbiz-ului este o lume în care ţi se pot oferi armele perfecte pentru a te sinucide, să zic aşa. Pentru a te distruge! Sunt experienţe de-ale mele expuse în versuri, dar mesajele trebuie citite printre rânduri. Am consumat şi eu la vremea mea nişte treburi nasoale. (n.r. substanţe interzise). Au fost lucruri în care eu am crezut mult timp şi mulţi copii iubindu-ne poate au făcut la fel. Cum muzica ne-a dat nouă, artiştilor, mai mult decât speram, noi trebuie să dăm înapoi lui Dumnezeu nişte lucruri. Tinerii trebuie să aibă grijă în ce se bagă şi pe cine iubesc cu adevărat. Lumea starurilor eu o cunosc foarte bine” Connect-R

”Nu era păcat că am văzut şi floarea când de polen s-a scuturat,/ Fluturi au zburat dincolo de coline şi am zis atunci,/ E bine!/ Am pus natura-n mine, da’ dacă toată natura e atât de bună/, Hai să bag şi un pic de opium, hai să bag şi mătrăguna,/ Hai sa bag un pic de cola, un pic de chimicale,/ Şi, dacă nu sunt parale, merge şi un pic de legale,/ Nu mă simt în largul meu, simt că orice aş face, doar aşa mă mai simt eu,/ Simt că orice aş face, orice aş face, orice aş face, mă întorc”

Connect-R- „Independența”