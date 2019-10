Connect-R, mărturisiri uluitoare despre consumul de droguri. Acesta a fost oare motivul divorțului de Misha? Artistul a dat cărțile pe față

Connect-R a fost un invitat aparte în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cu toate că majoritatea fanilor au crezut că a venit să-și promoveze noua piesă, el a venit cu o lecție prețioasă în fața telespectatorilor. Artistul a fost dependent de substanțe interzise și a povestit în detaliu când și cum a reușit să scape din acest miraj.

Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, Connect-R a povestit pentru prima oară despre faptul că a fost dependent de droguri. Mărturisirile sale sunt strâns legate de noua piesă pe care a venit să o promoveze, anume „Independența”.

Artistul a mărturisit că a avut noroc să poată scăpa din acest miraj al substanțelor. Întrebat de prezentatorul de televiziune dacă tocmai consumul de droguri i-a adus divorțul de Misha, solistul a negat, afirmând că totul a avut loc în urmă cu mai mulți ani, îaninte să o găsească pe mama copilului său.

„Piesa mea se numeşte „Independenţa”, dar e un joc de cuvinte, se poate citi şi „În dependenţă”. Am trecut printr-o capcană, cumva. Lumea asta a showbiz-ului este o lume în care ţi se pot oferi armele perfecte pentru a te sinucide, pentru a te distruge. Piesa asta vine să tragă un semnal de alarmă în rândul puştilor şi acolo sunt experienţe de-ale mele expuse în versuri, mesajele trebuie citite printre rânduri. Am consumat şi eu la vremea mea niştre „treburi” nasoale, substanţe interzise. Lumea asta a showbiz-ului este plină de copii, care n-au primit atenţie, traumatizaţi, care şi-au găsit modul prin care să primească aplauzele, iar drogurile vin să completeze tabloul, cumva. Norocul meu a fost că iubesc sportul foarte mult, iar consumul de substanţe mă oprea din a face sport. Aceste poveşti nu mi-au afectat căsnicia cu Misha, erau înainte. Nu e nicio şmecherie, copii, nu vă mai drogaţi! Ok, omul învaţă din greşeli, însă nu avem timp să facem toate greşelile. Eu cu Misha şi Maya vom fi o familie mereu”

Connect-R