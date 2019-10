Misha a vorbit despre împăcarea ei cu Connect-R. Ce se întâmplă, de fapt, între ei

S-a zvonit de multe ori că iubirea dintre Misha și Connect-R nu s-a terminat, astfel că ar avea loc și o împăcare, dacă ambele părți ar fi de acord. Ce a susținut blondina despre relație adevărată pe care o are acum cu cântărețul? Să fie loc de o continuare a căsniciei?

Cei doi au revenit în atenția tuturor după ce și-au petrecut vacanța împreună. Aceștia au rămas încă de la momentul despărțirii în relații bune, ca aceea a unor doi foști soți care au un copil împreună, dar fanii îi bănuiesc de mai multe. Vedetele chiar au plecat recent, în formulă de trei, în Zanzibar.

Solista a mărturisit, pentru click.ro, despre relația pe care o are cu Relu acum, la un an de la divorț. De asemenea, pe lângă declarațiile despre stabilitatea pe care au reușit să le-o ofere fiicei lor, Misha a mai dezvăluit câteva lucruri despre programul de vizite. Oricât de ocupați ar fi cei doi, ambii find artiști, tot ce au se învârte în jurul rodului iubirii dintre ei.

„Toată lumea mă întreabă dacă ne-am împăcat. Atâta vă spun: eu tot divorţată sunt! Dacă asta vreţi să ştiţi. Avem o relaţie ok, după cum vedeţi. Poate că a avut la un moment dat programul mai încărcat, şi eu poate îl am în anumite perioade, pentru că job-ul pe care-l avem e de aşa natură. Există perioade în care suntem plecaţi de dimineaţă până seara. O mai chem pe mama de la Galaţi să stea cu ea, mă mai ajută ea exact în perioadele astea când chiar nu avem ce să facem. În rest, dacă poate stă el cu Maia, eu oricum stau cu ea mai tot timpul. Mai am şi o fostă bonă de-a noastră, am renunţat totuşi la ea de vreo trei ani. Dar când am nevoie aşa, pentru o urgenţă, apelez şi mă ajută”

