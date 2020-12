Condimentul uimitor care te salvează de probleme. Este mai bun decât usturoiul

Scorțișoara este bogată în antioxidanți, are proprietăți antiinflamatorii, scade nivelul zahărului din sânge și are un efect antidiabetic puternic. Acest condiment arenumeroase beneficii pentru sănătate.

Condimentul uimitor care te salvează de probleme

Antioxidanții din scorțișoară pot să protejeze organismul de daunele oxidative cauzate de radicalii liberi. Într-un studiu ce a comparat activitatea antioxidantă a 26 de condimente, scorțișoara a câștigat detașat, chiar și în fața unor superalimente precum usturoi sau oregano. Astfel că scorțișoara poate fi chiar folosită pe post de conservant natural pentru alimente,

Puțină lume tie, dar inflmația ajută corpul să lupte împotriva infecțiilor, dar și să repare leziunile țesuturilor. Dar ea poate să devină o problemă când este cronică și este îndreptată împotriva propriilor țesuturi ale corpului. Aici poate să intervină scorțișoara, având puternice proprietăți antiinflamatorii. Ea are capacitatea de a reduce riscul bolilor de inimă, contribuind la reducerea riscului de apariție a bolilor cardiovasculare. Astfel, pentru persoanele cu diabet de tip II, numai un gram sau aproximativ o jumătate de scorțișoară pe zi s-a dovedit a avea efecte bune asupra markerilor din sânge. În plus, scorțișoara reduce nivelul colesterolului total, colesterolului ”LDL”, adică ”rău”, dar și al trigliceridelor, însă nu influențează HDL, adică ”colesterolul bun”. În plus, sunt studii care au demonstrat că consumul de scorțișoară reduce tensiunea arterială.

Ce efecte benefice mai are scorțișoara

Potrivit nutriționistului Gianluca Mech, scorțișoara mai pate reduce dramatic rezistența la insulină, ajuntând acest hormon să funcționeze optim. Scorțișoara mai are capacitatea de a scădea nivelul zahărului din sânge și are un efect antidiabetic puternic. Ea este renumită pentru proprietățile sale de a scădea zahărul din sânge și poate să reducă glicemia prin câteva mecanisme. Este deomnstrat, în primul rând, că scorțișoara scade cantitatea de glucoză ce pătrunde în fluxul sanguin după masă. În al doilea rând, un anumit compus din scorțișoară poate să acționeze asupra celulelor prin imitarea insulinei. Asta îmbunătățește foarte mult absorbția glucozei de către celule, cu toate că acționează mult mai lent decât insulina. Astfel că numeroase studii au confirmat efectele antidiabetice ale scorțișoarei, indicând că poate să reducă nivelul zahărului din sânge cu 10-29%. De obicei, doza eficientă este de 1-6 grame sau ccca 0,5-2 lingurițe de scorțișoară pe zi, a explicat Gianluca Mech pentru adevărul.ro.

Scorțișoara mai ajută și la combaterea infecțiilor bacteriene și fungice. Astfel că cinamaldehida, una dintre principalele componente active ale scorțișoarei, poate să ajute la combaterea diferitelor tipuri de infecții. Este demonstrat și că uleiul de scorţişoară tratează cu eficiență infecţiile tractului respirator cauzate de ciuperci și poate inhiba creşterea anumitor bacterii, inclusiv Listeria şi Salmonella.