Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
14 sept. 2025 | 18:41
de Dumitrache Diana

Zacusca, un preparat românesc îndrăgit (Foto: Profimedia)

Toamna, când grădinile se umplu de legume coapte și aromate, în multe gospodării românești se aprinde focul la plită pentru una dintre cele mai îndrăgite rețete: zacusca. Fiecare familie are propria variantă, cu mici secrete păstrate din generație în generație. Totuși, un ingredient aparte face diferența între o zacuscă obișnuită și una cu adevărat memorabilă – ingredient pe care bunicile noastre îl foloseau cu grijă și pricepere.

Ce condimente se pun în zacuscă

De obicei, zacusca se prepară din vinete coapte, ardei kapia sau gogoșari, ceapă și bulion de roșii. Toate acestea dau gustul clasic, dulce-acrișor și catifelat, cunoscut de toată lumea. Însă bunicile noastre știau că fără foile de dafin și câteva boabe de piper negru, aroma rămâne incompletă. Aceste condimente simple, puse la momentul potrivit, transformă complet preparatul.

Foile de dafin adaugă un parfum subtil, ușor amărui, care echilibrează dulceața ardeilor și savoarea vinetelor. În același timp, piperul dă o notă de căldură și intensitate, scoțând la iveală aromele legumelor coapte. Chiar dacă sunt doar detalii, ele fac ca zacusca să nu fie fadă, ci să capete acel gust bogat, rotund, care ne duce imediat cu gândul la copilărie și la borcanele așezate pe rafturile cămărilor de la țară.

Mai mult decât atât, bunicile foloseau întotdeauna legume coapte pe jar sau pe plită, nu doar în cuptor. Contactul direct cu focul dădea vinetelor și ardeilor o aromă afumată, care împreună cu foile de dafin și piperul transformau zacusca într-un preparat inconfundabil. De aceea, atunci când deschizi iarna un borcan pregătit astfel, parcă întreaga bucătărie se umple cu mirosul verii și al focului de lemne.

Cât se lasă la fiert zacusca

Secretul nu stă doar în ingrediente, ci și în răbdare. Zacusca trebuie lăsată să fiarbă încet, ore în șir, până când uleiul se ridică deasupra și gusturile se împletesc. Atunci foile de dafin își eliberează toată aroma, iar piperul învăluie compoziția într-o căldură aparte.

Astăzi, multe gospodine moderne aleg să simplifice rețeta, dar cei care vor să retrăiască gustul autentic al copilăriei știu că acest ingredient aparent mic – dafinul, alături de piper – face diferența. Este legătura dintre trecut și prezent, dintre mesele îmbelșugate ale bunicilor și borcanele noastre de azi, păstrate cu drag în cămară.

