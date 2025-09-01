Ultima oră
01 sept. 2025 | 14:29
Sfaturi Culinare
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Zacusca, un preparat tradiţional românesc (Sursa foto: Profimedia)

Zacusca este unul dintre cele mai îndrăgite preparate tradiționale românești, un adevărat simbol al gustului de toamnă. Aromele sale bogate și echilibrul perfect între legume transformă orice fel de pâine într-o delicatesă. Însă secretul unei zacusci cu adevărat gustoase nu stă doar în rețetă, ci și în momentul în care o preparăm.

Când se face zacusca?

Cel mai potrivit moment pentru a face zacusca este în perioada de toamnă, după ce legumele s-au copt bine în soarele verii. Ardeii grași, vinetele și roșiile ating atunci punctul optim de dulceață și savoare, iar coacerea lor la temperaturi ridicate le intensifică aroma naturală. Această dulceață naturală a legumelor este ceea ce face diferența între o zacuscă obișnuită și una memorabilă.

Mulți recomandă să așteptăm începutul lui septembrie pentru a începe pregătirea zacuscăi, deoarece atunci legumele autohtone sunt cele mai proaspete și mai gustoase. Vinetele trebuie să fie ferme, fără pete și nu prea mari, iar ardeii copți trebuie să fie colorați uniform, semn că au stat suficient la soare. Roșiile bine coapte adaugă aciditate naturală și echilibrul perfect între dulceață și gustul savuros.

Un alt aspect esențial este metoda de coacere. Coacerea legumelor pe plită sau în cuptor până când pielița se înnegrește ușor și legumele se înmoaie suficient permite dezvoltarea aromelor profunde. După ce sunt curățate și tocate, legumele se călesc ușor în ulei, adăugându-se ceapă, sare și, eventual, condimente tradiționale. Fiecare gospodină are propria combinație secretă, dar respectarea sezonului și a gradului de coacere este cheia unei zacusci de excepție.

Secretul unei zacusci de neuitat

Pe lângă gust, prepararea zacuscăi în acest interval al anului are și un avantaj practic: legumele sunt din belșug și la prețuri mai mici, iar borcanele astfel pregătite se păstrează mai bine peste iarnă, oferind mese rapide, gustoase și sănătoase în zilele reci.

Așadar, secretul unei zacusci de neuitat este simplu: așteptați ca legumele să fie bine coapte și pregătiți zacusca în toiul toamnei. Aroma dulce și naturală a ardeilor și vinetei, combinată cu savoarea roșiilor coapte, transformă orice borcan într-o adevărată comoară culinară, pe care o veți savura cu drag în fiecare zi de iarnă.

