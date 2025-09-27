Câtă ceapă se pune la zacuscă? Așa va avea un gust dulce

Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 19:52
de Kelt Iulia

Sfaturi Culinare
Câtă ceapă pui în zacuscă ca să iasă dulce și gustoasă

Zacusca rămâne una dintre cele mai îndrăgite conserve tradiționale din România, pregătită toamna, când piețele abundă de vinete, ardei și gogoșari.

Gustul său final depinde în mare măsură de proporția ingredientelor, iar ceapa are un rol esențial: oferă dulceață naturală și echilibru între aciditatea roșiilor și aroma legumelor coapte.

Ce rol are ceapa în zacuscă, de fapt

Ceapa nu este doar un ingredient secundar, ci baza aromatică a rețetei. Prin călire lentă în ulei, aceasta capătă un gust dulceag și rotund, care potențează vinetele și gogoșarii copți.

În lipsa unei cantități suficiente, zacusca poate ieși prea acrișoară din cauza roșiilor sau lipsită de profunzime.

Pe de altă parte, prea multă ceapă poate face preparatul greoi sau prea dulce, dezechilibrând rețeta.

Conform bucătarilor specializați în gastronomie tradițională, ceapa asigură baza de dulceață naturală a zacuscăi, fără a fi nevoie de adaosuri artificiale.

Procesul de caramelizare lentă scoate la suprafață zaharurile naturale din legumă, motiv pentru care se recomandă folosirea cepei galbene sau roșii, mai dulci decât cea albă.

Proporțiile recomandate pentru o zacuscă reușită

În general, pentru o zacuscă clasică, proporțiile orientative sunt următoarele:

  • 5 kg vinete coapte
  • 3 kg gogoșari sau ardei capia copți
  • 2 kg ceapă curățată și tocată
  • 1,5–2 kg roșii sau 1 litru de suc de roșii

Astfel, ceapa ar trebui să reprezinte aproximativ 25–30% din cantitatea totală de legume. Această proporție oferă suficientă dulceață pentru a echilibra gustul final, fără a domina aroma vinetei și a gogoșarilor.

Pentru cei care preferă o zacuscă mai dulce, se poate urca spre 2,5 kg de ceapă la cantitățile menționate, însă peste acest prag preparatul poate deveni prea dulce și își pierde din autenticitate.

Un alt detaliu important este modul de preparare și se referă la ceapa care trebuie călită la foc mic, aproximativ 30-40 de minute, până devine translucidă și ușor aurie.

Dacă este prăjită rapid la foc mare, riscul este să devină amară, ceea ce va afecta gustul întregului borcan.

Pentru a obține o zacuscă gustoasă, cu o dulceață naturală și echilibrată, proporția ideală de ceapă este de aproximativ un sfert din totalul legumelor.

Astfel, dulceața cepei se împletește armonios cu aroma vinetelor coapte și savoarea gogoșarilor, rezultând o rețetă tradițională pe placul tuturor.

Respectarea proporțiilor, alegerea tipului potrivit de ceapă și atenția la procesul de călire sunt pașii-cheie pentru a obține o zacuscă reușită, numai bună de pus în cămară pentru iarnă.

