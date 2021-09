Concurentul de la Survivor România care a recunoscut că și-a bătut soția: “Ţin minte tot”

Un concurent Survivor a recunoscut că era violent cu soția lui. Femeia a suportat multe abuzuri fizice din cauza geloziei.

Un fost concurent Survivor a vorbit despre relația cu soția lui. Tânărul a recunoscut că și-a lovit partenera, totul pe fondul geloziei.

Este vorba despre Sebastian Chițoșcă, cel care face acum declarații șocante despre căsnicia lui. Fostul Faimos a spus că relația dintre el și soția lui nu a mai funcționat.

În timp ce era în Republica Dominicană a realizat cât greșește față de partenera lui, așa că i-a spus că vrea să se schimbe, atunci când a ajuns în România.

“Ţin minte tot ce s-a întâmplat între noi. În ultimii 2 ani şi jumătate, mi-am găsit refugiul în gaming, youtube, petreceam foarte multe ore la calculator. A fost greu pentru mine, tot ce s-a întâmplat pentru fratele meu, cariera, nu am ştiut să îmi găsesc refugiul în ea. Am realizat asta când eram în Dominicana.

Ei i-am spus că vreau să mă schimb când m-am întors acasă, mi-a zis că se bucura că am realizat toate lucrurile astea. Am făcut lucruri pe care nu le-am făcut niciodată pentru ea după ce am venit în ţară, nu am deschis PC-ul vreo lună şi jumătate. Dar o simţeam rece, nu îmi convenea, i-am pus întrebări. Ea mi-a zis: “tu acum ţi-ai dat seama, dar aşa m-ai obişnuit! Ţi-am zis luni de zile că mă pierzi”, a povestit Sebi, la Teo Show.