Drama lui Sebastian Chitoșcă după Survivor România. Ce se întâmplă cu soția lui: ‘Am lovit-o’

Viața lui Sebastian Chitoșcă după Survivor România s-a schimbat radical, iar relația cu soția lui Alexandra a fost afectată de participarea fostului fotbalist la competiția din Republica Dominicană. Ce a pățit fostul Faimos.

Chiar dacă a câștigat o sumă frumușică de bani în urma participării sale la Survivor România, Sebastian Chitoșcă a mărturisit că a trăit o adevărată dramă după ce s-a întors din Republica Dominicană.

Se pare că distanța și-a spus cuvântul, iar relația fostului fotbalist cu soția sa Alexandra a avut multe de suferit după cele șase luni pe care Sebastian Chitoșcă le-a petrecut departe de partenera lui de viață. Fostul Faimos a mărturisit că el și Alexandra sunt despărțiti momentan, deși bărbatul speră ca lucrurile să se rezolve și bruneta să revină la sentimente mai bune.

A început să fumeze, ceea ce pe mine m-a deranjat. Am discutat, am iertat-o. Aparent am fost mințit că se lasă de fumat. Nu s-a lăsat, fuma pe ascuns, și de atunci au plecat discuțiile de neîncredere. Noi nu ne mințeam, nu ne ascundeam unul de altul.”, a mărturisit Sebastian Chitoșcă la GSP .

A început să nu se mai uite la emisiune, prinsese ură față de ce s-a întâmplat. Nici eu nu puteau spune altceva, nu-i condamn pe cei de la emisiune. Oamenii au spus ce am semnat eu. De atunci s-a închis în ea, stătea singură, nu mai trecea nici pe la mama.

„Soția mea a suferit foarte mult, plângea în fiecare seară. Am aflat asta când am ajuns acasă. A suferit mai ales după ce a fost amenințată că voi fi penalizat cu 100.000 euro. Ea, singură, naivă, s-a speriat, și de atunci s-a schimbat ceva în ea.

Se pare că problemele dintre fostul Faimos și soția sa nu sunt atât de recente. Sebastian Chitoșcă a povestit un episod dureros de la începutul relației lor, când fostul fotbalist a recunoscut că a fost violent cu Alexandra, căreia i-a dat o palmă.

Bruneta a depus, atunci, plângere la poliție, iar Chitoșcă a avut interzis timp de 10 zile să se apropie de propria lui casă.

„Eu îmi cerusem iertare 3-4 săptămâni de la ea, zilnic, pentru tot ce am greșit. O vedeam afectată. Nu s-a putut. Am sunat-o pe mama ei, care îmi vorbea răstit. Mi-a zis direct: «divorț, veți vorbi la divorț». Soția mea nu mi-a spus asta. Am lăsat-o în pace. (…)

Am fost violent cu ea, da. Dar nu foarte violent. Certuri, ridicări de ton. Am lovit-o, cu foarte mulți ani în urmă, când eram copii. I-am dat o palmă. Eram copii, la început, gelozii, tâmpenii. Ea, spunând chestia asta oamenilor de acolo, poliției, am primit restricție să nu mă apropii de casa mea pentru 10 zile.”, a declarat Sebastian Chitoșcă pentru sursa citată.