Ce face soția lui Sebastian Chitoșcă în Germania. S-a aflat ce muncește

Cu toții îl știm pe Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, dar știai cum arată frumoasa lui soție? S-a aflat ce muncește Alexandra, partenera de viață a Faimosului de la Survivor. Cu ce se ocupă frumoasa brunetă. Este de lăudat.

Sebastian Chitoșcă este considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa Faimoșilor. Recent, sportivul a intrat în atenția publicului român după ce a încălcat regulamentul emisiunii Survivor România, reușind să facă rost, pe ascuns, de un telefon mobil preț de câteva minute, timp suficient în care i-a trimis un mesaj scris nevestei sale.

Ceea ce fanii de la Survivor România nu știau până acum este faptul că Sebastian și soția lui Alexandra sunt stabiliți de mulți ani în Germania. Căsătoriți de aproape opt ani de zile, fostul fotbalist și frumoasa lui parteneră de viață se iubesc foarte mult și sunt de nedespărțit, sportivul recunoscând că participarea la competiția care se desfășoară în Republica Dominicană este foarte dificilă pentru el, deoarece nu a fost niciodată atât de mult timp plecat de lângă iubirea vieții sale.

Alexandra Chitoșcă contribuie cu succes la bugetul familiei sale și lucrează la o fabrică de sushi, dezvăluire făcută de Faimos într-unul dintre vlogurile sale de pe Youtube, filmat cu câteva luni înainte de a accepta participarea la Survivor România.

Dragostea adevărată nu cunoaște limite. Sebastian și-a vândut propria mașină pentru a-i cumpăra un automobil soției sale Alexandra, cu ajutorul căruia bruneta să se poată deplasa până la serviciu.

Dorul de iubita lui soție l-a împins pe Sebastian de la Faimoși la gesturi extreme. Concurentul de la Survivor România nu s-a putut abține și, într-un moment de slăbiciune, a făcut rost de un telefon mobil și i-a trimis un mesaj Alexandrei, nevasta sa.

„Am încercat să iau legătura cu soția mea. Nu are rost să spun câte luni sunt. De opt ani, mai mult de 2 săptămâni pe an nu ne-a despărțit nimic, sărăcie, bogăție, certuri, nimic. M-am trezit în acea dimineață și nu mai aveam stare să fac nimic. Simțeam că vreau să plec înot acasă, dar nu aveam nicio șansă. Această emisiune este ca închisoarea Alcatraz. Nu putem face mai mult de 15 metri în față sau spate.

Nu poți face nimic, decât să te duci în pădure să te pierzi sau să mori. Acasă am lăsat o situație grea, cu familia, cu mama, cu fratele. Am încercat să fac rost de telefon și am vrut să scriu două fraze soției mele, să-i spun că o iubesc mult, că îmi este dor de ea și cam atât am făcut. Nu-mi pare rău pentru că am făcut tot ce am simțit pentru femeia cu care eu o să mor lângă ea.

În caz că am acasă oameni care mă apreciază și copii, le sugerez să nu facă ce am făcut eu, că nu este demn. Îmi cer scuze față de ambele echipe și față de oamenii care mi-au dat încrederea să ajung aici. Sunt bărbat, nu pot să las capul jos pentru greșeala pe care am făcut-o. Mi-am recunoscut toate defectele și greșelile, nu sunt mândru de ce am făcut și nu vreau să mai zic nimic.”, a mărturisit Sebastian Chitoșcă la Survivor România.