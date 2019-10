Concurenții Asia Express au ajuns în Filipine. Ce a pățit Carmen Grebenişan: „M-au atacat”. FOTO

Emoții mari pentru concurenții noului sezon de la Asia Express! Toată lumea a ajuns cu bine, după un drum de 30 de ore, în prima destinație din cadrul show-ului de la Antena 1. Și anume Filipine, pentru că acolo e locul din care vedetele din România își vor începe marea aventură, spre uimirea telespectatorilor aflați în fața micilor ecrane.

Show-ul Asia Express a ajuns la sezonul cu numărul 3 și deja au existat momente pline de emoție și lacrimi, odată cu despărțirea pentru câteva luni, de pe aeroport. Cea mai afectată pare să fi fost Antonia, care a suferit precum o adolescentă și a plâns, când l-a văzut pe Alex Velea cum se îndepărtează. Aventura Asia Express a început încă de sâmbătă și publicul își va putea urmări preferații odată cu acest nou sezon.

Cu câteva zile în urmă, cele 9 echipe s-au despărțit de prieteni, rude și alți apropiați, care au venit să îi conducă la aeroport, când au pornit spre Filipine. Competiţia prezentată de Gina Pistol va lua startul din această locație și urmează să aibă ca finish Taiwanul. Cel care le-a dezvăluit tuturor fanilor Asia Express că echipele din cadrul show-ului de aventură au ajuns cu bine la destinație, după ce au pornit de pe Otopeni, sâmbătă, a fost chef Sorin Bontea. Acesta a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini din Filipine și a surprins și un filmuleț cu o scurtă plimbare pe care a făcut-o cu ajutorul unui „tuk-tuk”.

Ziua de luni regăsit pe cocurenții de la Asia Express în plină forță, după ce au avut de parcurs un drum foarte lung și obositor, de 30 de ore. „Deocamdată vedem care este treaba prin Filipine. Presimt că în scurtă vreme rămân fără telefon şi plec la autostop”, a fost mesajul lui chef Sorin Bontea, de pe Instagram. Mai mult, și partenerul acestuia, Răzvan Fodor, le-a dezvăluit fanilor din mediul virtual câteva informații despre ce se întâmplă în cursa Asia Express, odată ce au ajuns la destinație.

A fost un început plin de peripeții pentru Carmen Grebenişan, cea care face echipă cu Alina Ceuşan în sezonul 3, de la Asia Express. Concurenta a simțit deja pe propria piele o mostră din ceea ce presupune competiția difuzată pe Antena 1, pentru că a fost atacată de furnici.

„Am mers în spatele hotelului să facem nişte exerciţii şi m-am umplut de furnici roşii pe picioare. Nu ştiam ce mă pişcă aşa tare şi când am verificat, eram într-un muşuroi. Aventura a început! Stăm cu mari emoţii că nu ştim când începe totul. La un moment dat, am adormit puţin şi a sunat telefonul. Ne-am speriat, am crezut că începe, verificam dacă avem bagajul făcut… Nu ştim ce se va întâmpla!’, spunea Carmen în urmă cu două ore.