Comoara din debaraua românilor: unde se ascund 800 de milioane de euro

Românii au o problemă cu păstratul lucrurilor vechi. Foarte mulți au o colecție impresionantă de obiecte pe care nu le mai folosesc, dar nici nu le aruncă. Multe dintre ele însă că valorează o avere.

Dacă ai o problemă să arunci un calculator de 15 ani când ți-ai cumpărat altul sau o mașină de cusut de 25 de ani, să știi că nu ești singur. Conform unei statistici publicate de Știrile Pro TV, opt din zece persoane păstrează în locuință obiecte al căror scop unic pare să fie colectarea de praf. Cele mai multe dintre ele sunt absolut inutile, altele sunt însă mult mai valoroase decât crezi.

Telefoane mobile vechi, calculatoare perfect funcționale, scule de construcții sau frigidere, toate și-au găsit loc prin beciuri, debarale și nu numai. În cazul în care le-ar vine, în schimbul lor ar primi 800 de milioane de euro. Suma pare fabuloasă și, la prima vedere, ai crede că nu este ancorată în realitate. Lucrurile vechi sunt însă mai valoroase decât ai crede.

„Aici îmi ţin sculele pentru muzică, n-am în altă parte unde să le pun. Valoarea lor este mare, vreo 30.000 de lei. Nu mă pot despărţi de ele.” A explicat DJ-ul Radu Mihalca din Bistrița. „Uite, scula am luat-o săptămâna trecută. Mai am una, dar am luat-o să o am de rezervă.”, a adăugat el.

Potrivit unui studiu realizat de OLX, 80% dintre români păstrează în locuință lucruri de care nu mai au nevoie. Valoarea obiectelor care încă mai funcționează este evaluată la aproximativ 820 de milioane de euro. Cele mai multe sunt electronice mici, începând cu telefoane mobile. În proporție de vreo 30% vorbim de electrocasnice mari, de toate tipurile, urmate de jucării.

În medie, spun cei de la OLX, românii depozitează câte cinci produse inutile în fiecare gospodărie. Telefoanele mobile, sistemele PC şi monitoarele, frigiderele şi uscătoarele de păr sunt în top. „Am lucruri de la hăinuțe, jucării, am aici un scaun de masă, un cărucior. Nu îmi vine să le dau, deşi până la urmă voi fi nevoită, că nu mai am unde şi ce să fac cu ele. Le-am strâns pentru că e ceva sentimental.” a explicat o mamă intervievată de Pro TV.

Pentru a fi relevant, studiul OLX a fost făcut în 900 de localități din România, iar la el au participat 7000 de persoane. Aproximativ 27 la sută dintre oameni depozitează lucruri pe principiul că „nu ştii niciodată când ai nevoie de ele” şi doar 36 la sută sunt dispuşi să le vândă sau să le dea la schimb. Aceasta filozofie de viață, conform economiştilor, este total greşită. Cu cât un obiect se învecheşte, scad şansele care el să fie valorificat şi, în cele din urmă, va ajunge la gunoi. În plus, nici nu suntem obişnuiţi să reciclam.