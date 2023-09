Codin Maticiuc, dezvăluiri despre filmul în care a jucat alături de fiica sa: “Am fost destul de strict” EXCLUSIV VIDEO

Fiica cea mare a lui Codin Maticiuc deja îi calcă pe urme celebrului său tată. În momentul în care Mirela Retegan i-a lansat ivitația de a se alătura împreună cu Smaranda distribuției primului film Zurli, actorul nu a avut nicio ezitare. Și asta pentru că fetița este familiarizată cu tot ce presupune munca din spatele camerelor de luat vederi, vizitându-și de multe ori tatăl pe platourile de filmare. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Maticiuc ne-a povestit cum s-a descurcat Smaranda la filmări, dar și cum a reușit să îl coopteze în Miami Bici 2 pe Danny Trejo. Planul era ca el să joace și în Miami Bici 1, însă planul le-a reușit pentru a doua parte, fapt ce l-a bucurat enorm pe Codin, mai ales că au filmat împreună.

Codin Maticiuc alături de Smaranda au fost prezenți la petrecerea Zurli, care a marcat celebrarea a 17 ani de la înființare a proiectului, dar și 10 ani de la lansarea celebrului cântec “Am o căsuță mică”. Cu acest prilej, Mirela Retegan a anunțat că filmul Superpietonii Zurli intră în ianuarie în cinematografe, ocazie cu care o vom vedea pe marele ecran și pe Smaranda alături de Codin.

Cum este să ai o copie în miniatură? Și mă refer la Smaranda, fiica ta.

Am doar o copie, eu fiind o miniatură, nu are cum să fie copie în miniatură, deci e doar o copie. Suntem aproape de aceeași înălțime. E draguț, și-a făcut și nevastă-mea o copie după aceea, și-a făcut și ea pe a ei, așa că nu mai avem discuții nici în casă, suntem bine.

Smaranda îți calcă pe urme și a jucat deja într-un film. Cum a fost cooptată?

Cum a fost pe platourile de filmare? Ai avut emoții? Cum s-a comportat Smaranda? Cum ai pregătit-o?

Stă un pic acolo un sfert de oră, deci știe cumva așa, are o idee. Emoții nu am avut, dar mi s-a părut că am fost destul de strict: concentrează-te, nu plecai de aici! Că se făcea dubla și eu încercam să îi explic că trebuie să plecăm din același loc și să ajungem în același loc. Am fost destul de strict așa, pentru că îmi doream să fie bine.

Ce rol aveți în film?

Deci i-a plăcut Smarandei.

Să vorbim și despre Miami Bici 2. Ți-ai îndeplinit un vis și ai lucrat cu un mare actor Danny Trejo. Cum ți-a venit ideea? Cât de greu a fost să îl convingi să facă parte din distribuție?

Ideea ne-a venit de la Miami Bici 1, dar nu am reușit atunci. Când am făcut primul Miami Bici, am zis: cum ar fi să? Dacă tot mergem în America, hai să găsim unul din ăsta și să îi dăm bani! A fost mult mai greu decât ne-am așteptat. Prima oară nu am reușit, nu am fost pregătiți.

Pentru Miami Bici 2 a fost clar obiectivul nostru de la început, poate a și durat mai mult să facem filmul din cauza asta, pentru că a fost foarte greu. Toate furcile astea caudine, cu managerii și așa mai departe, cu sindicatele, pentru că dacă lucrezi cu actori de acolo, trebuie să lucrezi cu sindicatul SAG – AFTRA , foarte greu.Dar până la urmă am reușit și chiar sunt fericit.