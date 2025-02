Mărturisirea făcută de Oana Roman despre Mioara Roman. A trecut un an de la moartea mamei sale: ”Nu mi-a spus niciodată te iubesc”

Oana Roman și-a pierdut mama, pe Mioara Roman, în urmă cu exact un an, după o lungă perioadă în care aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate. Plecarea mamei sale a lăsat un gol imens în sufletul vedetei, care a trecut prin momente extrem de dificile în ultimele 12 luni. Ce mesaj a transmis vedeta, la un an de la moartea Mioarei Roman.

Pe 23 februarie, la un an de la moartea Mioarei Roman, Oana a împărtășit cu urmăritorii săi un mesaj profund și emoționant, în care vorbește despre legătura specială pe care a avut-o cu mama sa și despre impactul pe care aceasta l-a avut asupra vieții ei.

Încă din copilărie, Oana Roman a avut o relație deosebită cu mama sa. Mioara Roman nu a fost doar părintele care i-a oferit sprijin și îndrumare, ci și un model de rafinament, demnitate și putere interioară. De-a lungul anilor, Oana a admirat-o pentru eleganța sa inconfundabilă și pentru felul în care a știut să facă față tuturor provocărilor vieții cu demnitate și curaj.

Când starea de sănătate a Mioarei Roman s-a deteriorat, fiica sa i-a fost alături necondiționat, îngrijindu-o cu devotament. Ziua în care aceasta s-a stins din viață a fost una dintre cele mai dureroase din existența Oanei Roman, care a mărturisit în repetate rânduri cât de greu i-a fost să accepte pierderea celei mai dragi persoane din viața ei.

În această zi plină de amintiri și dor, Oana Roman a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare, exprimând tot ceea ce simte la un an de la moartea mamei sale:

”1 an fără tine, mama! Mama mea a fost bună, mama mea nu a făcut rău niciodată nimănui, mama mea a fost un model și un exemplu, mama mea a fost doamnă prin excelență, mama mea a iubit și a dăruit. Mama mea a plecat să îmi fie înger păzitor și îmi dă de acolo de sus mai mult decât am visat. Mama mea nu mi-a spus te iubesc, dar mi-a oferit iubire. Mama mea a muncit, peste 50 de ani și a iubit munca și a iubit viața”, a scris Oana Roman pe Instagram.

După dispariția Mioarei Roman, Oana a găsit alinare alături de fiica sa, Isabela, care îi oferă forța necesară pentru a merge mai departe. De asemenea, vedeta este recunoscătoare că are în jurul ei oameni de suflet, prieteni care îi sunt alături în momentele grele.

”Acesta este un mare privilegiu, faptul că am prieteni, că am oameni în jurul meu, că am o familie mare și extinsă. Este o foarte mare bucurie, pentru că eu întotdeauna m-am bazat și mi-a plăcut să am prieteni”, a mai mărturisit ea.