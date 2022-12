Fiicele lui Codin Maticiuc au cetățenie americană. Cum a fost posibil acest lucru: „Eu sunt de vină!” EXCLUSIV

Codin Maticiuc, actorul din ”Clanul” (PRO TV), a devenit tătic de fată pentru a doua oară. În exclusivitate pentru Playtech Știri, el ne-a povestit despre copiii lui pe care îi adoră, dar și despre proiectele sale, aflate în derulare, pe plan artistic.

Cel care l-a impus, din această toamnă, pe Iulică, unul dintre „locotenenții” șefului mafiot Bebe Măcelaru, în serialul „Clanul”, susține că e tare mândru că a reușit să împace viața personală și cea profesională.

Codin Maticiuc, care nu se însura cu mama fiicei sale, glumește pe seama faptului că ambele sale fete au primit, prin forța destinului, cetățenie americană.

Codin Maticiuc crede că a intrat foarte bine în rolul de tată și, nu de puține ori, se trezește că-și amintește diverse vorbe primite în anii trecuți de la tatăl său, pe care nu le-a uitat până astăzi.

„Îmi amintesc o vorbă a tatălui meu care-mi place foarte tare și care, atunci când era întrebat ce va face cu mine, cum mă va crește fiindcă nu era bogat, spunea ceva de genul: ”Nu avem toți aceeași șansă. Dacă eu nu am fost bogat, fiul meu va fi!”. Iar el a muncit toată viața ca eu să am ceea ce era necesar. Acum am preluat eu ștafeta și-mi înțeleg altfel și îndatoririle de părinte, dar și pe taică-miu”, adaugă Codin Maticiuc.