Cod rutier 2023. Vei pierde permisul de conducere dacă vei face asta, ce aliment nu ai voie să consumi la volan

Permisul de conducere se obține cu bani mulți și multă muncă, însă poate fi pierdut foarte ușor. Care este greșeala minoră din codul rutier 2023 pentru care vei pierde permisul de conducere. Ce aliment nu ai voie să consumi la volan.

Puțini dintre șoferi știu, însă unele alimente banale te pot lăsa pieton, adică fără permsiul de conducere.

Ce nu ai voie să consumi în timp ce te afli la volan, conform Codului Rutier, îți vom dezvălui în rândurile următoare.

Unele alimente comune, considerate chiar banale, vă pot lăsa fără permis. Un experiment făcut de cunoscutul polițist, Tavi Perțea, de la IPJ Bihor, arată că unele alimente pot să inducă în eroare aparatul etilotest.

Un astfel de aliment care te poate lăsa fără permis este înghețata, socata, iar lista ar putea fi prelungită.

Experimentul agentului de poliție i-a pus pe gânduri pe şoferi. Îngheţata cu lichior este un prim exemplu care atunci când sufli în etilotest aparatul poate să dea eroare, astfel încât agentul de circulație să creadă că sunteți băut.

Au fost cazuri în care apa de gură sau bomboanele cu coniac au tras pe dreapta şoferii pentru mai multe luni.

Spre exemplu, în urmă cu doi ani o şoferiţă care circula pe autostrada Deva-Sibiu a dat în judecată poliţia după ce a fost prinsă la volan cu o alcoolemie de 0.05 la mie.

Instanţa a decis că de vină a fost sucul de afine pe care îl consumase cu câteva minute îniante de a fi oprită de poliţişti.

Este important să știm că, uneori, mai ales dacă nu este pe loc făcută, această băutură poate fermenta, motiv pentru care aparatul etilotest poate să indice că, de fapt, ați fi consumat alcool. Acest lucru este dovedit de polițistul Tavi Perțea.

”Nu am pus alcool sau ceva care aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingrediente secrete, dar sigur nu conțin alcool”, explică poliţistul.

La câteva secunde după ce a băut socata, rezultatul etilotestului arată 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată!”, spune polițistul, uimit și el de rezultatul experimentului.