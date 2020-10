Cod rutier 2021. Toți șoferii din România trebuie să afle: este valabil de la 1 ianuarie 2021. RAR a făcut anunțul

Șoferii trebuie să ia la cunoștință noile vești! Autoritățile au făcut anunțul oficial. Ce trebuie să afle conducătorii auto? Totul se schimbă de la 1 ianuarie 2021.

Nou anunț pentru șoferi! Totul e valabil de la 1 ianuarie

Vești crunte pentru șoferii români! Mulți dintre ei circulă cu mașini aduse din străinătate, iar din păcate în curând vor trebui să-și ia gândul. Este vorba despre automobilele cu volan pe partea dreaptă, care nu vor mai putea fi înmatriculate la noi în țară de anul viitor dacă perioada de trazație dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Uniunea Europeană nu va fi prelungită, anunță Registrul Auto Român. Cu toate că s-au adus în țară mai puține mașini rulate față de anul trecut, mașinile cu volan pe dreapta sunt totuși prezente într-un număr mare. În ceea ce privește autovehiculele cu postul de condcuere pe dreapta, nu există la momentul actual în România o prevedere legislativă care să oblige modificarea poziției postului de conducere pe partea stângă.

„Personalul, cred că ar trebui făcut acest lucru, dar pentru clarificarea poziției naționale cu privire la acest subiect, trebuie precizat că legislația din România transpune și pune în aplicare legislația europeană în domeniu, legislație care nu permite introducerea de interdicții de natură tehnică”, susține directorul general al RAR, Radian Tufă. Statistica Poiției Rutiere arată că în 98% dintre accidente în care sunt implicate mașini cu volan pe partea dreaptă vinovăția aparține șoferilor, arată Radio România Actualități.

Despre înmatriculare, înregistrare și radierea vehiculelor

(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale.

(2) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea in circulatie pana la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni:

a)inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;

b)transcrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit si transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului.

(4) In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

(5) Solicitantii unei operatiuni de inmatriculare a unui vehicul in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Certificarea autenticitatii vehiculului contine si atestarea faptului ca acesta nu figureaza in baza de date ca fiind furat.

(6) Dovada certificarii vehiculului nu se impune in cazul vehiculelor noi pentru solicitantii operatiilor de inmatriculare.

(7) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de inmatriculare si a placutelor cu numere de inmatriculare si Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

(8) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa de la solicitanti toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni