Capcana întinsă de Jador pentru Oana Ciocan, la începutul relației. Cântărețul a aplicat un test dur pentru iubita lui: „Când o iei, trebuie să o probezi un pic”

Jador și Oana Ciocan sunt un cuplu adorat în lumea mondenă din România și se pregătesc să își întâmpine băiețelul, care va veni pe lume în curând. Deși acum trăiesc o poveste de iubire puternică, manelistul a avut grijă să o pună la încercare pe Oana înainte de a-și împărtăși viața alături de ea.

Cei doi îndrăgostiți sunt împreună de mai bine de un an și au înfruntat multe provocări ca cuplu. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie intimă, în a treia zi de Crăciun, iar acum se pregătesc să devină părinți, urmând să își țină băiețelul în brațe în mai puțin de două luni.

Deși acum au o dragoste mare unul pentru celălalt, Jador a pus-o pe Oana la încercare înainte de a o cere în căsătorie. La scurt timp după ce s-au cunoscut, manelistul i-a spus că viața lui strălucitoare era doar o aparență, că locuiește în chirie și că nu are nici măcar mașină.

După această confesiune, Jador a decis să-i dezvăluie adevărul, iar Oana a demonstrat că îi va fi alături indiferent de situație.

„Când a venit la mine, tot anturajul, tot studioul, sora mea, toată lumea i-a zis că eu stau cu chirie, că aia e cu chirie, că mașina nu e a mea. Că așa trebuie să o joc. Cât timp te-am păcălit? Am păcălit-o, am testat-o. Mai aveam puțin și îi ceream bani împrumut. Când o iei, trebuie să o probezi un pic, ascultați-mă pe mine. Mama m-a pus. Îți jur. Mama m-a pus. A zis că dacă o femeie stă cu tine, stă în cel mai rău, fii cât mai rău. Până când i-am zis că nu e așa, am glumit”, a povestit Jador la podcastul moderat de Bursucu.