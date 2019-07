Cod Rutier 2019. Cum ți se poate suspenda acum permisul de conducere. Iohannis a promulgat legea

Codul Rutier a avut parte de modificări! Șoferii pot recupera acum mai ușor permisul suspendat datorită legii promulgate, în cursul zilei de joi, de către Klaus Iohannis.

Șoferii își pot recupera mai ușor permisul, conform noului Cod Rutier

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, în cursul zilei de joi, legea care indică faptul că șoferii pot solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere în condiții mai lejere. Codul Rutier 2019 arată că legea în cauză a eliminat două condiții pe care trebuie să le îndeplinească șoferii cu permisul suspedat pentru a putea recăpăta mai rapid dreptul de a conduce iar. Șoferii auto trebuie să îndeplinească douar două condiții cumulate pentru a putea reduce perioada. Perioada de suspendare poate fi redusă la 30 de zile, după cererea titularului pentru faptele următoare:

-nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

-nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public;

-nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;

-circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire;

-conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;

Cine nu poate solicita perioada de suspendare

Codul Rutier 2019 arată că dacă un conducător auto depășește viteza legală cu 70 km/h, fiind singura abatere de acest fel într-un an, se poate solicita suspendarea la 30 de zile. Cererea de suspendare redusă nu poate fi solicitată de cei care au fost implicați deja într-un accident auto și s-au aflat sub influența acloolului sau ca urmare a neopririi la nivel cu calea ferată. Același lucru este valabil și pentru cei care au cumulat 15 puncte de penalizare în ultimul an de la suspendarea precedentă.