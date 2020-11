Clipe grele pentru Adriana Iliescu! Ce decizie radicală a luat cea mai bătrână mamă din România, după ce a ajuns într-o situație fără ieșire

Adriana Iliescu a ajuns într-o situaţie fără ieşire. Cea mai bătrână mamă din România a trebuit să ia o decizie radicală pentru a supravieţui. Ce se întâmplă acum cu fosta profesoară şi Eliza?

Adriana Iliescu este nevoită să îşi ducă traiul la limita existenţei. Conform Impact.ro, cea mai bătrână mamă din România s-a mutat din apartamentul pe care îl deţine în Bucureşti, la ţară, în casa părintească. Se pare că aceasta ar fi adunat datorii în valoare de 3.000 de lei la întreţinere. Suma este uriaşă pentru femeia în vârstă de 82 de ani care este nevoită să acopere singură cheltuielile din pensia sa şi din bursa de merit pe care Eliza o primeşte.

Mai mult, adolescenta în vârstă de 14 ani a primit tabletă de la stat pentru a reuşi să înveţe online, semn că aceasta nu avea telefon, tabletă sau laptop. În urmă cu doar câteva zile, Adriana Iliescu spunea că Eliza este încântată de acest tip de învăţământ, chiar dacă asta înseamnă că nu îşi va mai putea vedea colegii de clasa prea curând.

Veştile rele nu se opresc aici. În încercarea reporterilor Impact.ro de a lua legătura cu Adriana Iliescu, aceştia au descoperit că abonamentele la telefoane sunt suspendate pentru neplată.

“Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, ne-a spus o colocatară a blocului din Drumul Taberei.